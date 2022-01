Lega: «Giordani usi i 37 milioni incassati grazie ai nostri ricorsi e aiuti le famiglie impoverite dal caro bollette»

«Giordani smetta di fare campagna elettorale e aiuti le famiglie che fanno fatica a pagare luce e gas. Usino i 37 milioni di euro che hanno incassato grazie a noi». La Lega prova a pungolare l'amministrazione su un tema decisamente popolare, che è quello delle bollette di luce e gas, aumentate in maniera vertiginosa nel 2022. «A Padova troppe attività hanno subito danni per la crisi Covid con tutte le sue conseguenze – evidenziano i consiglieri comunali del Carroccio e della lista Bitonci, Eleonora Mosco, Alain Luciani, Vera Sodero, Vanda Pellizzari, Ubaldo Lonardi e Davide Meneghini, con a capo ovviamente Massimo Bitonci - ora il caro energia rischia di essere il colpo di grazia. Tali aumenti sono inammissibili vista la drammatica crescita di nuovi poveri nel 2020 pari a +44%, secondo il nuovo rapporto della Caritas italiana. I consumi reali sono rimasti costanti ma l'incremento dei costi provoca inevitabilmente l'inasprimento del prezzo dei prodotti finali con ricadute sulle famiglie già alle prese con la stangata energetica per luce e gas a casa».

L'attacco a Giordani

«Per questo, è necessario che l’amministrazione comunale la smetta di concentrarsi in una costante campagna elettorale fatta sulla pelle dei padovani e si concentri sulle vere priorità – proseguono i consiglieri - .Come Lega abbiamo depositato una mozione per chiedere subito provvedimenti rapidi che prevedano l’accantonamento di fondi del bilancio comunale ad immediato sostegno ed in aiuto delle famiglie, categorie economiche, imprese e associazioni sportive e sociali».

I 37 milioni

Come? «L’amministrazione utilizzi parte dei 37 milioni che abbiamo fatto avere con il nostro ricorso sull’Imu del 2015 per ristorare e sostenere famiglie ed imprese – rispondono i leghisti - .Dopo la crisi Covid non si può permettere che imprese e famiglie padovane subiscano la stangata del caro energia. L’aumento dei costi è un problema contingente che sta mettendo in ginocchio intere famiglie e portando centinaia di aziende a sospendere le produzioni o a chiudere a breve le loro attività per l’insostenibilità delle bollette. Non c’è tempo da perdere! La Lega sarà in prima linea per aiutare famiglie, società sportive, bar ristoranti e imprese tutte perché il caro bollette non deve essere più un dramma che grava sulle realtà del nostro territorio».