Cavalcavia Borgomagno, la Lega non molla: «Vogliamo sapere come hanno speso 1,8 milioni»

La Lega chiede la documentazione su Borgomagno. Dopo la chiusura della corsia che dal centro porta all'Arcella, oltre a residenti e commercianti, si è mobilitata anche la politica. «Nell’agosto 2020, – ricorda il segretario Lega Padova Pietrogrande- il Comune ha sottoscritto un Protocollo di intesa con Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Regione Veneto, Comune di Padova, Rete ferroviaria italiana e Fs Sistemi urbani, con il quale si impegnava a progettare e realizzare lavori di messa in sicurezza del cavalcavia Borgomagno per un orizzonte temporale di 15 anni necessario per la realizzazione delle opere in programma, ricevendo un finanziamento di 1.8 milioni di euro. A fronte delle dichiarazioni dell’amministrazione comunale attraverso l'assessore Ragona, secondo il quale esiste una perizia che dichiara che “il cavalcavia è gravemente sotto stress ed è destinato all’abbattimento”, i consiglieri comunali Lega hanno presentato accesso agli atti per avere copia della documentazione relativa ai lavori realizzati per la messa in sicurezza del Cavalcavia Borgomagno e le somme spese». Oggi 6 maggio ha anche ripreso la raccolta firme ai piedi del cavalcavia.

I fondi

«Il Comune si era impegnato a consolidare il cavalcavia affinchè durasse altri 15 anni -commenta Pietrogrande- viceversa nonostante abbia riscosso i finanziamenti, lo ha chiuso affermando che esistono problemi di sicurezza. Delle due l’una: o il denaro ricevuto non è stato sufficiente a realizzare i lavori di consolidamento oppure l’amministrazione comunale ha preferito accantonare le somme ricevute e non fare le opere programmate. In entrambi i casi – conclude Pietrogrande- i padovani hanno il diritto di sapere quali opere di consolidamento sono state realizzate e come sono stati spesi i finanziamenti ricevuti».