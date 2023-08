Palazzine Liberty in piazzale Boschetti, Lonardi chiede trasparenza: «Troppi punti oscuri»

Dopo l'ennesima puntata sulle palazzine Liberty in piazzale Boschetti, dove i conti per i provati sono saliti di 670mila euro (che verranno pagati in opere pubbliche), l'opposizione rilancia e torna alla carica. Sul tema si è mosso, spesso in solitaria, il leghista Ubaldo Lonardi

La trasparenza

Lonardi ha presentato un'interrogazione e un accesso agli atti al sindaco Sergio Giordani: «Dopo lo scambio con l’area contigua al parco Iris di proprietà di privati con permesso a costruire, usciti subito di scena, e il subentro di società immobiliari con progetti di studentato e quindi di una casa di riposo, con contorno di negozi e ristoranti, siamo a quella che fin dall’inizio avrebbe potuto essere la destinazione piu’ realistica: residenze di lusso e uffici. Il costante lavoro dell'opposizione in Consiglio ha portato allo stralcio dal progetto originario della previsione della confisca di una corsia di via Trieste per la rampa di accesso ai garage sotterranei: una incredibile decisione operata nel disprezzo del bene pubblico più prezioso nella nostra città: l’infrastruttura stradale di grande circolazione - sostiene il consigliere della Lega - .Sempre a tale lavoro si deve la evidenziazione, da lei negata inizialmente, della crescita del numero dei garage da 51 a a 94. Ora è ufficiale. Personalmente non ho nulla da ridire sull’uso del sottosuolo, soprattutto se destinato a garage. Ma questo cambiamento modifica i termini economici dell’accordo come l’aggiunta dei 670.000 euro che i privati dovranno sostenere conferma. Non solo, non è dato a sapere se l’area del sottosuolo destinata a garage è rimasta la medesima oppure è aumentata con conseguente aumento dell’interferenza sul residuo soprastante cosiddetto parco, senza piante,Tito Livio».

La perizia

«Inoltre, in una risposta dell'8 febbraio scorso ad una mia interrogazione al riguardo, il sindaco parlava di una perizia integrativa di stima, con spese a carico della società Liberty, per avvalorare il progetto definitivo approvato con deliberazione di Consiglio. Da tale perizia dovremo sapere se l'importo di 600mila euro per 44 garage in più è congruo. Per tale ragione sono a chiederle - chiude rivolgendosi a Giordani - se non ritiene necessario riportare la deliberazione in Consiglio corredata dalla nuova perizia che evidentemente è stata conclusa e di cui chiedo formale accesso agli atti. Chiedo inoltre di accedere agli atti riguardanti il piano di smaltimento dell’amianto che è risultato ammontare, addirittura a 900 tonnellate»