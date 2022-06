La Lega batte ancora sulla sicurezza: «Padova insicura. Con Peghin serenità, sviluppo e vitalità»

A pochi giorni dal voto arriva dalla Lega Padova per Peghin Sindaco il comunicato ufficiale del programma relativo alla sicurezza su Padova direttamente presentato dalla consigliera comunale Vera Sodero e dall’Avvocato Claudio Todesco entrambi nella lista della Lega a sostegno del candidato Peghin. «È vergognoso vedere una bella Padova costretta ad occupare gli ultimi posti in fatto di sicurezza con lo scettro di città per reati legati allo spaccio di droga, come si fa a rimanere ancora ad ascoltare il sindaco uscente Giordani quando ancora sostiene che Padova è una città sicura – ha commentato la consigliera Vera Sodero – .Con la nuova amministrazione Peghin restituiremo serenità, sviluppo e vitalità sfruttando le nuove tecnologie per dissuadere il crimine, come per esempio l’utilizzo di droni attivi in ogni quartiere e più controlli fisici anche a tarda sera». A sostenere che Padova è sicura, con un autorevolezza diversa sia da quella di Giordani che dei due candidati consiglieri, è stato la scorsa settimana il prefetto, Raffaele Grassi

Il programma

Oltre a quello già anticipato da Sodero ci sono alcuni punti fissi portati avanti dai candidati:

- Presidi costanti degli agenti della Polizia Locale, nelle aree d’interesse, al fine di disincentivare l’acquisto e lo spaccio della droga. Protocollo d’intesa con gli enti pubblici per incentivare percorsi di recupero del consumatore abituale;



- Vigilanza anti bivacco e anti molestie sia nei parchi che nelle piazze;



- Pattuglie della Polizia Locale di supporto alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, e alla Guardia di finanza per garantire in tempi rapidi gli interventi di pubblica emergenza;



- Deterrenza delle spaccate ai danni degli esercizi pubblici e commerciali e degli atti vandalici in parchi e cimiteri, con l’ausilio di apposite apparecchiature elettroniche di ultima generazione collegate alla centrale operativa della Polizia Locale e alle pattuglie delle volanti per un intervento, garantito, di massima tempestività;



- Contrasto alle soste e campeggi abusivi in aree pubbliche da parte di camper e roulotte, a tutela del decoro urbano, della salute pubblica, e contro ogni forma di degrado, sino al sequestro del veicolo;



- Ricezione del pubblico nei comandi della Polizia Locale (via Liberi, via Aspetti, via Gozzi), per la ricezione di denunce e l’accoglimento di qualsiasi esigenza, problematica, e richiesta d’aiuto da parte del cittadino;



- Ricovero per i cani antidroga delle unità cinofile della Polizia Locale;



- Nuovi parcheggi per gli agenti e i cittadini che si recano nei comandi della polizia locale di via Liberi e via Tiziano Aspetti.

Sodero e Todesco

«È nostra assoluta priorità potenziare anche i centri di animazione territoriale per fronteggiare il disagio e avviare nei quartieri dialogo e sensibilizzazione intorno ai temi delle dipendenze, del contrasto alla criminalità e del bullismo – ha aggiunto Claudio Todesco – Pugno duro sullo spaccio e sulla delinquenza! Solo così possiamo poggiare le basi per una città sicura e libera dalla delinquenza e dalla droga».