Lega e Fratelli d'Italia: «Limiti a 30 all'ora solo ideologia alla Greta. Giordani ci ripensi»

«Le zone 30 non sono una scelta di buonsenso, ma solo ideologia alla Greta Thunberg». L'opposizione non ha gradito le parole dell'assessore all'urbanistica Andrea Ragona, che dopo il “caso Bologna” aveva confermato la volontà di incrementare le strade con il limite fissato ai 30 chilometri orari anche a Padova, dove comunque esistono da anni in 177 strade e 60 chilometri di vie.

Le reazioni

«Siamo contrari a questo provvedimento, che non include solamente le aree attorno alle scuole o quelle in cui è veramente necessario - spiega la consigliera della Lega, Eleonora Mosco - .In quel senso ci eravamo mossi anche noi con la giunta Bitonci, mentre adesso si fonda su una impostazione ideologica e alla stregua di quello già fatto a Bologna e di cui parla tutta Italia. Pensare ad una Padova praticamente tutta con i limiti a 30 chilometri all'ora è follia pura. Anche perché non serve affatto a risolvere i problemi. Non sono proposte che nascono da dati obiettivi sulla sostenibilità ambientale o sui numeri degli incidenti, ma procedimenti dispotici che penalizzano lavoratori e cittadini. I problemi che avrebbero sarebbero di gran lunga maggiori rispetto ad eventuali benefici». Anche la segretaria cittadina leghista Federica Pietrogrande ha detto la sua: «Giordani e Ragona sostengono che a chiedere le zone 30 siano i residenti - ricorda l'ex presidente del Consiglio comunale - ma come fanno a saperlo se sono tutti d'accordo? Avevano promesso di fare una consultazione popolare ogni anno invece mai convocata. La faremo noi come Lega e vedremo. A Giordani lasciamo gli scopiazzamenti da Bologna per provare a recuperare un po' di voti ambientalisti, che invece sta perdendo per l'operazione Alì».

Fratelli d'Italia

«Ci sono studi fatti proprio dall'Università di Bologna che dimostrano come le zone 30 non abbiano nessun impatto sul tasso dell'incidentalità» aggiunge il consigliere Ubaldo Lonardi. Anche Fratelli d'Italia muove le sue critiche, attraverso la consigliera Elena Cappellini: «Invito l’amministrazione Giordani a fare un gran ripasso di meccanica, perché banalmente s'inquina di più con lo stop&go delle auto cosiddette ecologiche. E aumentano anche in consumi, perché le macchine spendono più a 30 che a 50 chilometri all'ora - sostiene Cappellini - .Chiedo che gli illuminati di questa giunta trovino un lavoro a tempo indeterminato, magari vicino le case di Partite Iva, commercianti, trasportatori, liberi professionisti e a tutti coloro i quali, ogni mattina, per procurarsi da vivere, hanno necessità di usare l’auto privata e di muoversi agevolmente, senza per forza essere costretti ad utilizzare i mezzi pubblici. Forse capirebbero la fatica».