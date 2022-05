I giovani leghisti: «Creiamo le condizioni perché si possano fare prima dei figli e creare auna famiglia»

«Siamo giovani e ci preoccupiamo dei veri problemi dei padovani, dalla famiglia alla natalità – ha commentato Angelica Mier, studentessa di 22 anni candidata nella Lega Padova per Peghin Sindaco – Un problema, quello della denatalità, che tocca tutto il territorio nazionale e ovviamente anche la città di Padova. Ci piacerebbe avviare tutte le procedure per creare i giusti aiuti a livello monetario e sociale che spingano i giovani a mettere al mondo figli». Dopo la cerimonia degli 800 anni del Bo, celebrata ieri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, parlano i giovani leghisti: «L’obiettivo è quello di creare le condizioni affinché i giovani non si trovino impossibilitati a mettere su famiglia se non in età avanzata, così da spronarli e metterli in condizione già da un’età più bassa e certamente più adatta per creare nuovi miracoli della vita». «Il nostro fine è quello di schierarci a favore della vita e della famiglia per combattere questa piaga sociale che attraversa tutto il nostro territorio nazionale – ha aggiunto l’altro giovane candidato della Lega Padova per Peghin Sindaco Antonio Montagna – Specialmente nella città di Padova si sente questo bisogno, così da poter garantire un futuro al territorio e far ripartire il mondo del lavoro ricevendo il giusto spazio nella complessa società odierna creando così una cittadinanza giovane pronta al futuro che sta avanzando. Con Peghin questo sarà finalmente una realtà perché è la giusta persona in grado di ascoltare le necessità di ogni categoria d’età, ceto e provenienza sociale».