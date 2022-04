La Lega unita incorona Francesco Peghin: «E' l'uomo giusto. Adesso Padova cambia registro»

«Basta cemento e centri commerciali». Questo il titolo è il leit motiv dell'incontro organizzato ieri sera 22 aprile dalla Lega per promuovere la candidatura di Francesco Peghin coem futuro sindaco. Seduti allo stesso tavolo gli "assi" del Carroccio padovano, Andrea Ostellari, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Roberto Marcato. Durante l’incontro sono stati affrontate diverse tematiche che sono andate ad anticipare interessanti punti del programma della Lega Padova, ma soprattutto buone parole per Peghin. Dentro la Lega fiino ad un mese fa c'erano molte riserve attorno al nome del candidato sindaco, finito nel tritacarne di battaglie interne al partito e fuoco amico. Oggi le fratture sembrano pubblicamente ricomposte, ma questo lo si vedrà solamente alle urne.

Marcato

«Per noi di Padova il commercio è vitale. Il nostro candidato sindaco Francesco Peghin ha una visione molto ampia di quello che rappresenta il commercio, mentre l’attuale giunta non è in grado di portare la città dove merita - le parole di Marcato, che era stato molto critico nei confronti della scelta di Peghin come candidato - .Da mesi lavoro sul tema energetico, uno dei temi principali dell’agenda politica; il nostro obiettivo è quella di portare il Veneto come Regione sempre più autonoma dal punto di vista energetico, insieme a Padova che si candida a città ideale per essere capofila del progetto, anche grazie alla sua Università, alla cultura, alla ricerca, e Peghin è l’unica persona che può rappresentare questo progetto».

Ostellari

«Questa amministrazione è stata caratterizzata da cemento e dall’apertura di molti nuovi centri commerciali - ha esordito il senatore leghista - .Padova è una grande città, con grandissime potenzialità anche grazie alla posizione geografica. Nella crescita e nel rilancio della Città dobbiamo considerare in modo particolare i Quartieri. Puntando sul miglioramento e sullo sviluppo dei Quartieri è inammissibile non pensare alla sicurezza, e ve lo sta dicendo io che vivo in un quartiere delicato come l’Arcella. Insieme a Francesco Peghin possiamo rilanciare la nostra Città cambiando la percezione della sicurezza nelle persone e, quindi, aumentare di valore la libertà individuale per noi e per i nostri figli».

Bitonci

«Il nostro candidato Francesco Peghin è un uomo molto coraggioso, perché candidarsi sindaco di una città come la nostra non è facile - le parole del parlamentare del Carroccio ed ex sindaco - .Il nostro lavoro è quello di parlare con la gente ed ascoltare i nostri cittadini. Francesco non ha paura di mostrare sé stesso perché ha messo la sua faccia e la sua onestà, e questo la gente lo percepisce quando viene ascoltata. A proposito di centri commerciali, ho spesso rifiutato di trasformare le licenze commerciali in alimentari, al contrario di quello che invece è accaduto molto spesso all’attuale amministrazione, perché sono una persona libera, e come lo sono io lo è anche Francesco Peghin. Dobbiamo, tutti insieme, difendere le piccole attività di vicinato che stanno davvero subendo l’avanzare dei grandi centri commerciali. Abbiamo un centro storico che è il più bello e grande centro commerciale. Facciamo questi 1000 posteggi vicino al centro ed evitiamo di sventrare Padova con quelle insopportabili rotaie che creano solo disagi? Perché dire sempre e comunque di no all’alternativa bus elettrico? Quando tutte le attività di vicinato saranno con le serrande abbassate sarà troppo tardi. Abbiamo 45 giorni per dare insieme a Francesco Peghin un grande sogno a Padova e non ci faremo pestare i piedi da chi, in questi ultimi cinque anni, ha dato priorità a certi interessi quando invece il principale interesse di un sindaco dovrebbe essere il benessere del cittadino».

Peghin

Francesco Peghin: «Vorrei ringraziare tutti per la grande spinta che mi state dando accompagnandomi in centro, nei quartieri, nelle periferie, zone che in questi ultimi anni sono state abbandonate e tralasciate. Sono felice di essere in mezzo alle persone “del fare” e che come me hanno dimestichezza nel lasciare qualcosa e non solo parlare a vanvera - ha detto il candidato sindaco - .Per rimanere libero ho deciso di non farmi finanziare da nessuno nella mia campagna elettorale e come prima delibera da sindaco eletto ho intenzione di rinunciare al mio compenso per aiutare le persone più bisognose. Anche se si tratta solo di una piccola goccia nell’oceano questo non è stato fatto dall’attuale sindaco Giordani, nonostante sia una persona benestante. Vogliamo riportare Padova come capitale del Nord-Est e farla tornare tra le prime dieci città in Italia come qualità della vita? Dobbiamo puntare fortemente sul turismo, non è concepibile non essere la prima città in Veneto con tutte le bellezze artistiche rispetto, per esempio, a Verona che invece è riuscita a concentrare le sue forze sul turismo. Si può fare, si deve fare e lo dobbiamo fare perché Padova merita questo. Il commercio a Padova è stato il settore, insieme al turismo, che ha sofferto di più questa pandemia. Dobbiamo creare le condizioni ideali per far ripartire il commercio di vicinato e dare maggiori alternative di parcheggio ai cittadini per raggiungere il centro, facciamo migliaia di posti auto alla Prandina, non togliamo i parcheggi esistenti dal Centro, è una follia alla quale noi non cederemo mai. Infine continuerò la mia battaglia contro i binari ed il tram in generale - chiude Peghin - .Sono nato all’Arcella e con l’arrivo del tram ho visto letteralmente morire una grossa quantità di piccole attività commerciali, allo stesso modo è successo alla Guizza. Nuove linee non possono che amplificare il problema, e non parliamo dell’aumento del traffico conseguente all’introduzione delle corsie dedicate al tram. Sì invece agli autobus elettrici, facilmente sostituibili nel tempo e decisamente più versatili».