La Lega si spacca: i militanti se la prendono con Mosco, che però ha preso 671 voti

E' già tempo di resa dei conti dentro la Lega padovana. Nel mirino però ci è finita Eleonora Mosco, la più votata (671 preferenze) della lista, e non chi ha portato alle divisioni interne e di conseguenza alla sconfitta di Francesco Peghin, colpevolmente ignaro di avere il sostegno di un partito che a Padova è sempre più spaccato. Se è vero che Mosco è la meno leghista del partito, dopo il passato in Forza Italia e quello nel partito 'Cambiamo' di Toti, è altrettanto vero che gli elettori l'hanno scelta. Alcuni militanti l'hanno messa alla gogna sul web, mettendola molto sul personale (incassando like e commenti sia dai "peghiniani" che da eletti consiglieri di Fratelli d'Italia, come Elena Cappellini, eterna nemica interna nel centrodestra di Eleonora Mosco), parlando di sponsor leghisti superiori rispetto ad altri candidati della vecchia guardia poi non eletti. Mosco però nel corso degli anni si è guadagnata un consenso tutto suo che ha patrimonializzato alle urne. Col simbolo della Lega, che forse non gli calza come la scarpetta di Cenerentola, ma che resta agli atti e nelle urne. Chi però ha portato a queste divisioni non è Mosco, finita nel tritacarne della faida, ma sono i dirigenti del Carroccio padovano, contro cui i militanti però faticano a prendere le distanze, probabilmente perchè ancora troppo timorosi e dipendenti da scelte di altri. L'operazione di Francesco Peghin è stata iniziata e finita da Massimo Bitonci, che lunedì sera si è presentato al suo fianco per incassare la sconfitta, mettendoci faccia, lettura e firma. Ha condotto la campagna elettorale, soprattutto nelle ultime due settimane, fianco a fianco a Peghin. Il risultato alle urne però è stato il 33,5% degli elettori. Appena 27405 voti. La Lega si è evidentemente spaccata in questa tornata elettorale. In molti hanno scelto Jesolo, altri addirittura di votare il consigliere ma poi Giordani sindaco, proprio per dare un segnale a Bitonci. E non a Peghin, che in qualche modo si è ritrovato vittima di una vendetta trasversale nei confronti del parlamentare. Tutto questo ha provocato l'esclusione di leghisti della prima ora come Alain Luciani o Vanda Pellizzari, che hanno pagato le conseguenze di un processo e di un fallimento generale del partito, di cui Mosco però è solo un piccolo ingranaggio. Esattamente come loro. C'è poi il mondo dei commercianti, a cui Mosco quando era in carica come vicesindaco doveva rispondere, affezionato invece a Vanda Pellizzari. Pellizzari non si è mai risparmiata in questi ultimi anni, ma il suo impegno non è bastato per essere eletta e per essere sostenuta adeguatamente dalla Lega.