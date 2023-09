La Lega si schiera con i residenti: «L'unica a non sentire il rumore è l'amministrazione»

«Le regole esistono per essere rispettate. Altrimenti è anarchia. Dove non arrivano buonsenso ed educazione, arrivino controlli, sanzioni e un approccio finalmente sistemico al tema della malamovida». Eleonora Mosco, capogruppo Lega in Consiglio Comunale enyra nel dibattito sulla mivida, dopo che da vicesindaca con delega al commercio, durante il mandato Bitonci (2014-2026), anche lei aveva avuto lo stesso genere di problemi, che aveva provato a risolvere con l'introduione della patente a punti per i baristi.

Dalla parte dei residenti

«I padovani hanno diritto di dormire: i ripetuti attentati alla pubblica quiete pubblica, comprovati anche dalle misurazioni fonometriche, che alcuni cittadini sono stati addirittura costretti a pagare di tasca propria, dimostrano che alcuni quartieri di Padova, dalle piazza a Montà, sono vittime dell’arroganza di pochi maleducati - prosegue la leghista - .L’unica a non sentire i rumori e le lamentale pare essere l’amministrazione. Per destarla dal torpore inviterò i residenti e le associazioni che li rappresentano a riferire in commissione sicurezza. Musica e fracasso non sono gli unici problemi. Le bande di maleducati lasciano dietro di sé immondizia, bottiglie rotte e deiezioni. La giunta smetta di nascondersi: la legge n. 447 del 1995 attribuisce alla competenza dei Comuni, non ad altri, la classificazione in zone del loro territorio, l’adozione di piani di risanamento e il controllo del rispetto della normativa - insiste Mosco - Normativa che esiste già: il regolamento comunale prevede che le attività rumorose devono cessare dopo le ore 24.00. Perché non viene fatto rispettare? - conclude - Eventuali deroghe non possono peraltro essere concesse dall’amministrazione per l’esclusiva soddisfazione di chi festeggia, anche perché la ripetizione delle eccezioni si sostanzia in una violazione della legge. Si rispettano i cani con i fuochi silenziosi a ferragosto, si silenziano le campane delle chiese di notte, perché il frastuono dello sballo dovrebbe essere sempre consentito?».