Tesseramenti, la Lega torna nelle piazze con i gazebo

Con 250 gazebo tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, continua la campagna di tesseramento in Veneto in tutte le piazze. «Sarà anche l’occasione per illustrare l’iter del ddl sull’Autonomia con materiale informativo», sottolineano in una nota, dal partito. Gli indirizzi dei gazebo sono consultabili sul sito legaonline.it/.

«11000 tessere entro il 2023, questo è il nostro obiettivo (25% in più dello scorso anno). - commenta il segretario della Liga Veneta e presidente della bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale Alberto Stefani - Da sabato apriamo le porte del partito in tutte le sezioni del Veneto».