Lega, la nuova segretaria cittadina è la "bitonciana" Federica Pietrogrande

Federica Pietrogrande è la nuova segretaria cittadina della Lega. Alle 23:20 di ieri 17 ottobre è stata eletta dal congresso, convocato a Limena, dove ha battuto gli altri due candidati, Davide Favero e Alain Luciani. Sui 76 militanti con diritto al voto presenti, ha ottenuto infatti 46 preferenze, mentre 22 sono andate a Favero e 3 a Luciani. Cinque le schede nulle. Tra i presenti Massimo Bitonci, Andrea Ostellari, Eleonora Mosco, Marco Polato, Fabrizio Boron e Vanda Pellizzari. Pietrogrande era la candidata dell'ala “bitonciana”, che quindi si conferma ancora forte dentro il partito, rispondendo con i voti alle polemiche lanciate negli ultimi mesi da quella parte di Lega che fa capo a Roberto Marcato.

Bitonci

«Congratulazioni a Federica Pietrogrande neo segretaria della Lega di Padova Città ed al direttivo. Un importante risultato anche in termini di adesioni al congresso (78 militanti) e personale di Federica eletta con il 66% - commenta Massimo Bitonci, vincitore da dietro le quinte - .La ringrazio personalmente per aver messo a disposizione la sua preparazione ed esperienza amministrativa, anche da presidente del Consiglio comunale di Padova. Sono sicuro che il suo impegno assieme a quello di un rinnovato direttivo, con il coinvolgimento dei consiglieri comunali, porterà a nuova ripartenza per la Lega cittadina, ascolto, partecipazione ed aiuto ai più fragili, in momento storico di grave crisi economica e sociale».