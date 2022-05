La Lega scende in campo con i suoi 32 candidati per Peghin: «Riprendiamoci Padova»

«O al ballottaggio o direttamente al primo turno, stavolta vinceremo noi». La campagna elettorale della Lega a sostegno di Francesco Peghin è iniziata ufficialmente. Oggi, nella Sala Carmeli di via Galileo, sono stati presentati i 32 candidati consiglieri del Carroccio. A presentarli il segretario Marco Polato (candidato anche lui), insieme al coordinatore cittadino Massimo Bitonci, quello regionale Alberto Stefani e ovviamente a Peghin. Nessuna sorpresa nella lista che rimane molto a trazione "bitonciana". Tra loro tutti gli attuali consiglieri in carica: «Vogliamo riprenderci Padova, che con Giordani è riuscita ad arrivare al primo posto in Italia per spaccio di droga» le parole di Bitonci.

Ecco tutti i candidati

Guido Barbieri (Architetto, zona Voltabarozzo)

Barbara Bettella (Consulente d’impresa, Forcellini)

Daniele Buso (Odontotecnico, Forcellini-Camin)

Gianni Calderaro (Geometra, attivo nel padovano da 25 anni)

Gaetano Callegari (Ex Artigiano e Resp. Vendite in pensione, Ponte di Brenta)

Nicolò Calore (Rugbista e Docente, cultore della storia di Padova)

Andrea Collesei (Presidente Farmacisti non Titolari Padova)

Giorgia Corallo (Impiegata, Torre)

Luca Deiana (Avvocato, già Presidente Z.I.P. Padova)

Lorenzo Faulisi (Agente Immobiliare attivo dal 2014)

Paola Ghidoni (Dottore Commercialista, Mandria)

Mirco Gomiero (Dottore Commercialista, Guizza)

Ubaldo Lonardi (Consigliere Comunale e Medico in pensione Arcella)

Alain Luciani (Consigliere Comunale e Consulente Informatico)

Lorenzo Marin (Avvocato Civilista, Madonna Pellegrina)

Marco Mascia (Geometra, Santa Croce)

Angelica Mier (Studentessa, sant’Osvaldo)

Antonio Montagna (Studente e impiegato azienda trasporti, zona Facciolati)

Eleonora Mosco (Consigliere Comunale e laureanda in Giurisprudenza, Centro)

Cindy Pavan (Assicuratrice, Padova Ovest)

Vanda Pellizzari (Consigliere Comunale e imprenditrice, Brusegana)

Davide Peron (Amministratore Condominiale, Sant’Osvaldo e Santa Rita)

Federica Pietrogrande (Avvocato Cassazionista, Centro)

Marco Polato (Albergatore e Commissario Provinciale Lega Padova)

Massimo Pupa (Ingegnere-Imprenditore, attivo zona Piazza De Gasperi)

Eleonora Simonaggio (Casalinga attiva nel volontariato)

Vera Sodero (Consigliere Comunale, laureanda in Giurisprudenza, Arcella)

Filippo Sottovia (Imprenditore e Formatore, Arcella)

Claudio Todesco (Avvocato Penalista, Arcella)

Francesco Tonon (Studente e sportivo)

Maria Grazia Vittadello (Titolare dal 1967 della pulitura Splendor, Chiesanuova)

Gabriele Zorzi (Collaboratore az. Artigiana settore ambientale, Montà)