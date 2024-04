La Lega contro la presidente di Anpi: «Dichiarazioni riprovevoli». La replica: «Manipolano la storia»

Il discorso pronunicato dalla presidente di Anpi Padova durante le celebrazioni del 25 aprile a Trieste non hanno irrigidito solo il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. «Le riprovevoli dichiarazioni della Presidente ANPI di Padova, Floriana Rizzetto, che ammette la persecuzione titina giustificando la pulizia etnica, gettano un’ombra di terrificante negazionismo sul 25 Aprile». Attacco diretto quello di Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Non gli è piaciuto il discorso tenuto dal palco del 25 aprile durante la celebrazioni a Trieste, nella Risiera di San Sabba, che durante la Seconda Guerra mondiale è stato un campo di concentramento nazista. «Sostenere che le terre di Istria e Dalmazia prima della prima guerra mondiale non fossero mai state italiane e’ già di per se una grave ammissione di lacuna storica. Città come Fiume, Zara, Pola, Rovigno, Parenzo e Ragusa portano ancora oggi orgogliosamente i segni della loro plurisecolare appartenenza alla repubblica di Venezia», ha commentato il leghista.

«Sindacare poi sull’effettivo numero di morti per mano dei partigiani titini, e’ a dire poco squallido: anche fosse morto un solo innocente italiano, sarebbe già una tragedia di per sé. Il credo politico, per la Presidente ANPI Padova, autorizzava forse i titini a gettare nelle foibe donne, anziani e preti italiani che nulla avevano avuto a che fare con il regime fascista? Sono concorde con il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha condannato senza riserve le dichiarazioni della Rizzetto», dichiara Villanova. «Il 25 Aprile dovrebbe essere un momento di riflessione storica, tolleranza e riconciliazione. La Presidente dell’ANPI di Padova ha rovinato tutto: deve scusarsi, non è accettabile rivestire un ruolo così autorevole come la Presidenza dell’ ANPI e sostenere queste tesi negazioniste antistoriche».

Accuse che però la stessa Floriana Rizzetto rimanda al mittente. «Non c'è nulla di anti storico nelle mie dichiarazioni, chi fa un uso strumentale della storia è il centro destra e non da oggi», ci dice al telefono. «E' una polemica pretestuosa perché non ho mai parlato di foibe, figuriamoci se le ho negate. Ma dire che c'è stata una operazione di pulizia etnica va contro la storia, quella sì che è una semplificazione. Si confonde il nazionalismo con altro», spiega Rizzetto. «Le accuse arrivano da chi non ha ascoltato cosa ho detto, e che ripeterei. Non c'è nulla di offensivo, figuriamoci poi se ho negato la tragedia della guerra e le conseguenze che questa porta con sé, sempre. Il mio intervento, era proprio indirizzato a costruire un percorso di pace, l'esatto contrario. Per farlo però la storia bisogna conoscerla e rispettarla, altrimenti si rischia di fare solo propaganda, che di certo non aiuta né a costruire un futuro di pace e neppure una memoria condivisa».