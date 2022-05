Il leghista Montagna: «Con Peghin creeremo le condizioni per nuovi posti di lavoro»

»Immagino una Padova aperta alle opportunità e come nuova amministrazione, guidata da Francesco Peghin, ci vogliamo impegnare ad instaurare un rapporto strettissimo tra Università, scuola, politica e giunta al fine di utilizzare i fondi regionali ed europei destinati alla città per la creazione di nuove opportunità post-studium atte a lanciare i giovani all’interno del mondo del lavoro». La Lega promette quindi ci creare le condizioni per nuovi possti di lavoro. E lo fa attraverso il giovane 22 enne Antonio Montagna, laureando in Scienze Politiche, impegnato in una ditta di trasporti e candidato nella lista del Carroccio a sostegni di Peghin. «Questo permetterà alle nuove leve di essere valorizzate e premiate per meritocrazia e impegno prosegue Montagna - .Inoltre con le risorse messe a disposizione dal Comune ci impegneremo a rendere l’Università un posto più vivibile, aumenteremo e potenzieremo gli spazi a disposizione degli studenti come le aule studio, vista la carenza di questi anni, situazione che purtroppo ho vissuto anche io in prima persona».

Università

«Sappiamo che l’Università è un faro per la città di Padova sul quale bisogna investire – ha commentato Montagna – .Il continuo disinteresse di questa amministrazione in molti temi e specialmente nei confronti dei giovani e del mondo del lavoro è davvero incredibile. Vediamo come molto spesso i giovani formati dalle nostre scuole e università non trovino un’adeguata occupazione e quindi costretti e lavorare in un ambito diverso dal loro percorso di studi o, peggio, obbligati a migrare all’estero per trovare una più adeguata considerazione. Un Comune così importante come Padova dovrebbe creare le condizioni per “lanciare” i propri giovani, con progetti, iniziative e proposte concrete».