La Lega risponde a Fuschi sul caso Selvazzano: «Non hanno voluto fare l'apparentamento»

Alla Lega minimizzano, ma fanno anche capire che tra qualche giorno si siederanno tutti attorno a un tavolo, comitato provinciale e quello di Selvazzano, per ricostruire queste giornate. Ma nessun attacco a nessuno, anzi, cerca di portare il sereno Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco incaricato dal partito di visionare e supportare qualora ce ne fosse stato bisogno, i candidati. E di Pettenuzzo bisogno c'è stato perché è stato presente a tutti gli incontri e alle trattative. «Abbiamo tutti cercato di fare accordi che portassero benefici alla coalizione, a volte non c'è stata questa disponibilità, ma sono cose che possono accadere, che sono sempre accadute e che continueranno ad accadere. Possono esserci delle convergenze e contingenze diverse, quando si parla di comuni. In mezzo ci vanno anche altre cose che non sempre hanno reale attinenza con la politica», ci dice al telefono. «La Lega si è espressa sulla questione, lo aveva fatto poi è vero, nella sezione locale della Lega c'era un altro sentiment, ma questo non vuol dire molto. Noi l'apparentamento lo abbiamo provato a fare, la porta chiusa non l'abbiamo messa noi. Detto questo continueremo, a Selvazzano come in ogni altro comune, a lavorare per il bene del territorio. Non credo ci siano altre priorità che questa», chiosa Pettenuzzo. L'attacco del candidato di FdI Mariano Fuschi è rivolto a Giorgio Zoppello. E' molto diretto: «Per quanto riguarda il segretario locale Giorgio Zoppello, ci parleremo a breve. Ma non capisco perché la Lega dovrebbe intraprendere qualche tipo di iniziativa disciplinare nei suoi confronti. Da quel punto di vista credo valga ciò che ha detto il delegato provinciale Marco Polato. Non vedo cos'altro ci sia da aggiungere».