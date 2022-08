La Lega sbotta contro la ministra Lamorgese per la burocrazia dei permessi sui gazebo

«Ufficio complicazione affari semplici: da sempre i permessi per i banchetti venivano rilasciati tramite una richiesta scritta e in tempi celeri, quindi la poteva presentare qualsiasi cittadino, di ogni età e con qualsiasi competenza informatica. Adesso non è più così. Siamo in piena campagna elettorale e ancora dal ministro dell’Interno non è arrivata quella necessaria, quanto logica, semplificazione burocratica che permetterà ai militanti, ai simpatizzanti ma anche a tutti i cittadini di allestire i gazebo nelle piazze pubbliche senza complicati passaggi informatici». Lo sfogo è del deputato trevigiano Giuseppe Paolin, candidato per la Lega al Senato. «Alcuni Comuni, infatti, obbligano l’uso di piattaforme come Unipass o Sportello Unico Attività Produttive - prosegue Paolin - .Risultato? Se la compilazione chilometrica è corretta, cosa affatto non scontata, la domanda viene evasa ma, comunque, non prima di sette giorni. Un ostacolo gravissimo al diritto di esercitare attività politica. L’ho già denunciato e continuerò a farlo fino a quando Lamorgese non interverrà con i prefetti e porrà fine a questo assurdo procedimento che ostacola un normale svolgimento della campagna elettorale».