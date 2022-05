Lega: «Tra Forcellini e Parco dei Faggi c'è degrado, nessuna manutenzione e latrine a cielo aperto»

La Lega continua il suo tour per i quartieri segnalando le situazioni e le aree considerate di degrado. Ieri 17 maggio alcuni candidati sono stati in via Nazareth e alquartiere Forcellini. «Sono tante le segnalazioni in questi giorni dei cittadini residenti a Forcellini e l’amministrazione Giordani-Bettin, come troppo spesso accade, fa le orecchie da mercante – commentano Claudio Todesco e Vera Sodero, candidati nella Lega Padova per Peghin Sindaco – .L’unico “segnale” lanciato dal Comune sono un paio di cartelli davanti alla spropositata ricrescita di verde di qualche albero in via Nazareth. Non sarebbe stato meglio intervenire efficacemente con una rapida potatura? È vergognosa la soluzione dei cartelli davanti agli alberi. Non si tengono in considerazione le esigenze, per esempio, di un disabile che in quella via non riuscirà in nessun modo a passare con una carrozzina. Serve coraggio, lo stesso che ci sta mettendo il nostro candidato Peghin nel presentarsi come sindaco. Padova è una città difficile e ci vogliono capacità reali per governarla. Noi abbiamo il candidato giusto che può fare il grande salto di qualità nella Città del Santo». E poi la questione anziani: «Non solo disabili, ma anche anziani – concludono – .Dobbiamo sempre ricordarci che a pochi metri dall’inutile cartello si trova una Casa di Riposo, quindi questi marciapiedi, come altri, devono essere agibili e devono costantemente essere tenuti d’occhio. Siamo sempre a disposizione dei cittadini, noi li ascoltiamo e vogliamo veramente il loro bene, non come gli attuali amministratori che puntano unicamente al posto ed alla poltrona fissa».

Parco Faggi

Segnalazioni anche sul Parco Faggi a Voltabarozzo: «Alcuni cittadini mi hanno informata sulla situazione irrisolta a Parco dei Faggi – ha commentato Paola Ghidoni candidata nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco – Nelle ultime settimane molti cittadini hanno raccolto lamentele riguardo lo stato degradante del parco, in modo particolare il fatto che i bagni siano chiusi da anni senza che nessuno dell’amministrazione si preoccupasse di renderli operativi». Da lì il sopralluogo: «Una vera e propria latrina a cielo aperto, escrementi umani in diversi punti, un vero e proprio problema sanitario a tutti gli effetti – prosegue Ghidoni – Non si può permettere questo scempio, il parco è frequentato da bambini ed anziani, e non possiamo di certo condannarli se hanno l’impossibilità di utilizzare i bagni. I padovani hanno occhi per vedere e la capacità di valutare questi aspetti importanti. Noi della Lega Padova siamo costantemente attivi ed all’ascolto, lo facevamo prima, lo facciamo oggi e lo continueremo a fare anche quando a guidare Padova sarà il nostro candidato sindaco Francesco Peghin».