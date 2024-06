Stefani, Lega: «Il voto alle comunali conferma da chi si vogliono far amministrare i veneti»

Tutti insieme nella sede della Lega a Noventa Padovana, il segretario regionale, l'onorevole Alberto Stefani e i alcuni dei sindaci della Lega eletti o confermati, come il caso della prima cittadina di Monselice, Giorgia Bedin o quello di Cadoneghe, Marco Schiesaro. I numeri di queste amministrative sembrano davvero ragione al segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Le critiche di qualche mese fa, a marzo, quando la segreteria ha fatto uscire la lista di tutti i candidati, ora si sono trasformate in complimenti visto che invece di spaccare il centrodestra. «La segreteria ha deciso di investire nelle elezioni amministrative, ed è stata premiata. La nostra linfa vitale sono i giovani che entrano a far parte della pubblica amministrazione. Inoltre abbiamo portato a casa tutti i comuni sopra i 15mila abitanti, a parte Montecchio, in cui correvamo da soli. Siamo andati anche meglio delle amministrataive di cinque anni fa», premette Stefani. «Abbiamo vinto a Bassano, abbiamo vinto a Rovigo. Sono risultati raggiunti grazie a una base importante e una classe dirigente che sa lavorare per il bene del movimento», ci dice Stefani che è evidentemente soddisfatto.

«Dal punto di vista territoriale il partito ha dimostrato avere una grande forza». Un dato che è certificato dal fatto che quella che è la sua vera concorrente, o che vorrebbe esserlo, FdI, alle europee in Veneto ha preso tre i volte i voti che poi ha raccolto alle comunali, dove il risultato è stato decisamente deludente. Se alle europee FdI ha raccolto quasi il 33% nello stesso giorno due terzi di quei voti si sono persi quando è arrivato il momento di votare gli amministratori locali. Il sorpasso, in regione, non c'è stato. Per non parlare poi del risultato di Forza Italia, che non ha raccolto i voti che probabilmente pensava di prendere. Tutto questo rafforza la Lega nel momento in cui c'è già chi comincia a preparare il dopo Zaia, in autonomia verrebbe da dire.

«Abbiamo acquisito 22 nuovi sindaci, 114 nuovi amministratori per un saldo totale di 159 primi cittadini e 1114 amministratori. Di questi nuovi amministratori, il 37% è under 40. Un dato molto alto di giovani che entrano nella pubblica amministrazione». Qui gli scappa una battuta a Stefani, quando parla di Lorenzo Rizzato (Lega) che si conferma leader delle preferenze Rovigo. «Un risultato straordinario nelle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024, ben 728 elettori hanno scritto il suo nome nella scheda elettorale. Inorgoglisce il fatto che lui è un militante di lungo corso, fin da quando aveva 15 anni. Un giorno farà il sindaco di Rovigo, ne sono certo». E qui arriva la battuta, sottile sottile: «Dimostrazione che la Lega che è un partito che forma i giovani. Oggi si parla molto di movimenti giovanili, i nostri si formano all'interno dei municipi e nelle pubbliche amministrazioni. Questi sono i giovani della Lega». Un modo elegante per sottolineare una differenza con altri giovani, legati a Fratelli d'Italia, con tutte le polemiche annesse in seguito ad un'inchiesta giornalistica, quella di Fanpage, e della trasmissione di Corrado Formigli su La7 dove si mostravano rituali e comportamenti più vicini al ventennio del secolo scorso che a quello appena terminato.

Ma Stefani resta sul punto, non si fa distrarre e va dritto al sodo della questione: «E' stata premiata la territorialità, la capacità di fare campagna elettorale ma anche il coraggio di presentarci da soli», spiega confermando che sta comunque parlando anche agli alleati, non solo ai suoi elettori. «A Bassano abbiamo superato FdI al primo turno contro la sindaca uscente. A livello comunale noi siamo sempre in vantaggio, la Lega è sempre molto forte», ripete il segretario. Con lui, presenti tra gli altri a Noventa anche i sindaci di Portogruaro, Monselice, Bassano, Paese (Tv), Cadoneghe, mentre i primi cittadini di Noale, San Bonifacio e Negrar, figure civiche vicine alla Lega, hanno mandato un messaggio di ringraziamento per il sostegno. «Abbiamo dimostrato di avere al nostro interno le risorse per venire fuori dalle difficoltà. La Lega non è un partito personale, questa è sempre stata la nostra forza. Il voto alle comunali conferma da chi si vogliono far amministrare i veneti». Che tradotto vuol dire, un conto è votare Giorgia Meloni come premier o alle Europee, un altro è poi votare per i sindaci e i presidenti delle regioni. Ma forse è solo una nostra interpretazione.