Caos Lega, ripartono i congressi ma lo scontro interno è sempre più alto

Riparte dalla segretaria cittadina la nuova vita della Lega padovana. Lunedì 17 ottobre è stato convocato il congresso a Limena per eleggere il nuovo segretario cittadino, proprio mentre dentro il Carroccio le correnti "salviniane" e "zaiane" si stanno facendo la guerra. Nonostante le apparenze, infatti, ormai la rottura è evidente, ma per capire quale sarà la linea vincente bisognerà aspettare proprio gli esiti, prima delle elezioni cittadine, poi di quelle provinciali e infine della corsa alla segreteria regionale, prevista entro gennaio. Tre filoni, uno dietro l'altro, che vedranno da una parte Massimo Bitonci, Alberto Stefani e Andrea Ostellari e dall'altra Roberto Marcato, Fabrizio Boron e molti degli amministratori della provincia. Non si tratta più di mostrare muscoli, ma di una corsa alla leadership dentro il partito. Da Matteo Salvini, a Luca Zaia, scendendo fino alla scrivania padovana da segretario.

Congressi

Lunedì a giocarsi la segreteria cittadina dovrebbero essere Federica Pietrogande e Davide Favero. La prima è la candidata della corrente legata all'ex sindaco Massimo Bitonci, mentre Favero è sponsorizzato da Roberto Marcato e Fabrizio Boron ed è considerato il candidato "zaiano". Lo stesso accadrà negli altri Comuni capoluogo. Questa sfida sarà però solo la prima, perchè entro un mese ci sarà quella come segretario provinciale. In queste settimane si parlerà molto di deroghe, visto che attualmente lo statuto della Lega proibisce a parlamentari, consiglieri regionali, assessori e sindaci di comuni con oltre 100 mila abitanti, di correre per queste cariche. Attualmente il direttivo però starebbe valutando l'ipotesi di concedere alcune deroghe. I maligni sospettano che possano essere concesse solo ai parlamentari, in modo da permettere ad Alberto Stefani di cercare la riconferma come segretario regionale senza doversela giocare con un "nemico" forte e difficilmente battibile come Roberto Marcato. Le regole del gioco, infatti, adesso sono in mano al direttivo, di cui però fanno parte solamente uomini di Salvini, tra cui lo stesso Bitonci e Stefani. Se così non fosse, invece, in campo per le provinciali di Padova potrebbe scendere Fabrizio Boron, mentre "bulldog" Marcato non aspetta altro che il via libera per poter rivoltare il partito in regione e tornare sostanzialmente alla Lega Nord.