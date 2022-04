Via dei Tadi, la Lega sbotta: «Situazione disastrosa, con Peghin cambierà tutto»

Sono ormai anni che gli esercenti della zona del centro di Padova ed in particolare di via dei Tadi denunciani. Ad accogliere la causa è la Lega Padova per Peghin Sindaco che da qualche mese sta seguendo ed ascoltando le necessità degli esercenti. «In via dei Tadi sono rimaste aperte solo quattro attività: la gastronomia, l’orafo, la parrucchiera e l’ottico – ha commentato il referente provinciale della Lega Marco Polato – Le altre nove attività hanno abbassato le serrande già da tempo e se non si prenderanno dei provvedimenti nel breve periodo il rischio è quello di veder soccombere anche i pochi sopravvissuti». Negli ultimi tempi le attività che hanno chiuso per sempre sono l’enoteca, un negozio per animali, la macelleria, l’officina, l’elettrauto, il bar, un colorificio, l’ortofrutta ed una merceria. «Nel periodo di Massimo Bitonci sindaco di Padova si è cercato di agevolare i commercianti della zona – sottolinea Marco Polato – È stata per l’appunto istituita una fascia oraria alla Ztl in modo da permettere ai cittadini di raggiungere agevolmente le attività ed i negozi altrimenti mal serviti». Polato ha poi evidenziato alcuni obiettivi futuri: «È nostro impegno ripristinare l’accesso al Centro attivando una fascia oraria mattutina come già accaduto, abbassare il prezzo orario dei parcheggi e garantire agli esercenti una tariffa mensile di abbonamento agevolata al parcheggio Prandina. Dobbiamo far ripartire la Città attraverso il commercio ed il turismo – conclude Polato – Saranno fondamentali alcuni interventi di riqualificazione che possano ridare lustro e far tornare Padova “Capitale del Nord-Est”».