Elezioni, Zaia: «Ho saputo dei candidati leghisti dai giornali. Non rispondo delle scelte di altri»

«Le liste della Lega? Ho letto i nomi sui giornali. Il mio, come avete visto, non c’è, a dimostrazione del fatto che ci siamo presi un impegno con i cittadini e intendiamo portarlo a termine. Finalmente le leggende metropolitane sulla mia candidatura sono state smontate». Luca Zaia non si candida, ma fa anche capire di non aver minimamente partecipato alla formazione delle liste venete per la corsa romana. Durante l'ultima conferenza stampa, come scrive Filippo Tosatto sul Mattino di Padova, pungolato sull’argomento, il presidente Zaia minimizza: «Io non sono stato consultato né ho avuto parte alcuna nelle scelte, d’altronde ho detto fin dal primo giorno che non me ne sarei occupato». Per poi chiudere: «Io sono responsabile di ciò che faccio, non dell’operato altrui». Un modo per prendere le distanze dalle decisione dei “colonnelli” di Matteo Salvini in Veneto, ossia Massimo Bitonci, Alberto Stefani e Andrea Ostellari. D'altronde era successa la stessa cosa alle ultime amministrative, dove senza confrontarsi con la base e i leghisti padovani, era stato scelto il candidato sindaco Francesco Peghin, mandato al massacro contro Sergio Giordani. Ma quello di Zaia è anche un altro colpetto verso quella Lega che il “doge” fatica a digerire, ma da cui non si distacca mai veramente. Che è poi ciò che resta al centrosinistra per attaccarlo («ogni giorno sembra che Zaia debba fare il salto per affossare Salvini ma poi non lo fa mai, perché gli fa comodo così» è il concetto espresso continuamente negli ambienti regionali e nazionali, dal Pd in giù). Quindi prosegue lo sfilacciamento della Lega veneta, così come le prese di posizioni di Zaia, ultimamente sempre più spesso lontane da concetti storici e predominanti del centrodestra. L'ultimo è stato quello sul tema dell'omosessualità e omofobia.