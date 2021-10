Il leghista "eretico" Marcello Bano trionfa nel feudo del Pd

Non era certo il favorito, Marcello Bano, candidato leghista che ha sconfitto il candidato del centro sinistra, Fabio Borina. «Voglio fare meglio di quello che è stato fatto dal sindaco Alessandro Bisato», sottolinea il neo primo cittadino che rende onore a chi lo ha preceduto. Non era certo il favorito, giusto un mese fa, Marcello Bano: «La campagna elettorale l'ho fatta cercando di dimostrare che sono sì pronto alle battaglie ma anche ad amministrare. Poi va detto che i nostri avversari, puntanto sulla continuità hanno fatto un errore che può averci favorito. Hanno gestito questa competizione come fosse scontato il risultato, quasi come fosse un diritto divino vincere qui, senza ascoltare la voglia di cambiamento della gente». Bano non porta più il fazzoletto verde nel taschino della giacca, come eravamo stati abituati a vederlo. «Loro amministrato bene, noi dobbiamo amministrare meglio. E noi siamo pronti per fare questo. Progetti ne abbiamo, idee ne abbiamo, non vediamo l'ora di cominciare. Ma ora io sono il Sindaco di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato».

Marcello Bano è, come si definisce lui, un passionale. Spesso si è trovato a misurarsi anche con suoi stessi colleghi di partito e per questo è visto un po' come una figura "eretica" all'interno del mondo della Lega. «Io ho sempre portato avanti battaglie, magari anche aspre, ma con rispetto e in modo istituzionale. Forse prima le persone pensavano che fossi solo uno da battaglia, uno arrogante. Invece non è così e l'esperienza come vice presidente della provincia in questo mi ha aiutato molto. Nella campagna elettorale ho puntato molto su questo, sul fatto che è vero che la Lega è un partito di lotte ma è anche un partito che sa amministrare. E questo io ho cercato di comunicare». Senza fazzoletto verde.