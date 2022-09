Leghisti, scheda bianca o Giordani? «Nel segreto dell'urna può succedere tutto»

In Provincia si elegge il nuovo presidente. Risultato scontato visto l'unico candidato che potrebbe essere stato votato anche da amministratori leghisti, come spiega Daniele Canella

«Nel segreto dell'urna può essere si voti scheda bianca, scheda nulla o Sergio Giordani», scherza ma non troppo, Daniele Canella, leghista e sindaco di San Giorgio delle Pertiche. L'indicazione data dalla segreteria del partito è quella di lasciare in bianco la scheda, ma sembrerebbe che non tutti gli amministratori della provincia hanno seguito questa indicazione.