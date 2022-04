Lendaro: «Preoccupa decisione del Comune di non far intervenire Anpi il 25 aprile»

La lista Tutta Nostra la Città biasima la decisione di non prevedere un intervento dell'Anpi per le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione.

Il commento

«Una decisione che preoccupa, prima non era invitata e poi non è stato previsto un intervento. L’attuale amministrazione con questa scelta prosegue nel solco di chi vuole ridurre la Resistenza ad un semplice significante vuoto - dice il candidato sindaco Luca Lendaro - Un monumento senza attualità. Crediamo invece che ci sia bisogno di recuperare i valori repubblicani e democratici, contemperando l’esigenza di liberazione dal fascismo e la ricerca di giustizia sociale propria della Resistenza italiana. Questi sono i valori che l’Anpi ha sempre difeso, anche oggi opponendosi radicalmente al riarmo generalizzato e all’escalation militare. Oggi anche nel nostro comune il bisogno di giustizia sociale è quanto mai attuale per questo Tutta Nostra La Città domani, 25 aprile, parteciperanno ai numerosi eventi cittadini: tra cui la biciclettata alla riscoperta dei luoghi e dei protagonisti della resistenza a Padova. La partenza è prevista alle ore 10 da largo Debussy all’Arcella per poi passare in centro, dirigersi a Camin e concludere al Parco Europa davanti alla targa che ricorda gli scioperi alle Officine Stanga».