Lendaro: «Aeroporto inutile e dannoso. Servirebbe ampliare il parco del Basso Isonzo»

«L'aeroporto è inutile e dannoso». Dopo l'ufficialità della nuova veste dell'Allegri, che diventerà un hub per tutta la regione, il candidato sindaco di Tutta nostra la città, Luca Lendaro, si scaglia contro l'operazione: «In quella sede servirebbe ampliare il parco agrourbano del Basso Isonzo». Oggi è stato lanciato il piano di rilancio dell'aeroporto Allegri da parte della società “Heron air”. La società dice di essere pronta a collaborare con Comune e Regione per rinnovare l'aeroporto approfittando delle Olimpiadi: «Va chiuso. Nel passato sono già stati sprecati soldi pubblici per mantenere l'aeroporto in vita. Le priorità sono altre. L'ultimo incidente è del giugno dell'anno scorso quando è stato sfiorato il disastro con un velivolo che si è schiantato nel giardino di una palazzina. L'aeroporto Allegri è in mezzo alla città, gli aerei decollano e atterrano a pochi metri dalle case e da una strada altamente trafficata. Tutte le idee di rilancio in questi anni si sono scontrate con i vincoli fisici dell'impossibilità dello sviluppo di un aeroporto in quella sede. Nel passato sono già stati sprecati denari pubblici per mantenere in vita la società aeroportuale. Ora si tenta di drenarne ancora approfittando delle Olimpiadi di Milano – Cortina e del Pnrr con progetti fumosi e faraonici.

Ma le priorità sono ben altre: chiudere l'aeroporto e, come chiedono da anni i cittadini e le cittadine del territorio, ampliare in quella sede il Parco Agrourbano del Basso Isonzo»