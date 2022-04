Il candidato sindaco Lendaro: «Contrari all'Alta Velocità. Devasta il territorio»

Giordani torna a parlare di Alta Velocità dopo il via libera della giunta al masterplan della nuova stazione. Luca Lendaro, candidato sindaco per Tutta Nostra la Città, commenta la notizia e pone alcune domande a Giordani. «Il sindaco Giordani magnifica il progetto di riqualificazione dell’area a cavallo della stazione e il progetto Alta Velocità Vicenza Padova - evidenzia Giordani - .Ai consueti rendering si associano piantine in cui compaiono parchi, parcheggi interrati, un avveniristico ponte ciclopedonale e nuovi edifici di pertinenza della stazione, che andranno a sostituirne alcuni attualmente sottoutilizzati».

Il ponte

Domanda Luca Lendaro: «Il ponte ciclopedonale non è una grande opera costosa, sia in fase costruttiva che in fase di manutenzione? Che effetti di rigenerazione ambientale avrà in una città in cui è il terreno vergine ad essere scarso? Le volumetrie adattate alla nuova stazione saranno sostitutive o additive? In che misura il progetto di riqualificazione risolverà nei fatti la cesura fra il quartiere Arcella e il resto della città?» Una cosa chiara è che il progetto è funzionale alla nuova stazione, che accoglierà la tratta ad alta velocità Vicenza - Padova.

Tav

«I lavori per la tratta AV devastano il territorio veneto, prevedono disboscamenti, impatti pesanti sui siti di interesse ambientale, problemi per l’alimentazione idrica, rischio che sostanze inquinanti percolino nel terreno. Secondo il movimento politico Tutta Nostra la Città, il TAV è enormemente costoso e non dimensionato alle esigenze di movimentazione delle merci e delle persone, mentre esistono studi che dimostrano come un potenziamento non impattante delle linee ferroviarie sia da preferire sia in termini ecologici che economici.Un sindaco e un comune che sta con i cittadini e non con gli affari si affianca alla popolazione per dire no alla TAV, come hanno fatto i sindaci della Valle di Susa e del Carso, riuscendo a mettere i bastoni tra le ruote ad un progetto demenziale, come altri progetti che hanno prodotto nel tempo danni enormi e certificati al territorio della nostra regione» commenta Luca Lendaro.