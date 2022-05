Post 1 maggio, Lendaro: «Liberiamo i lavoratori la domenica e i giorni festivi»

Domenica 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori e delle lavoratrici, attivisti e attiviste di Tutta Nostra la Città, insieme al candidato sindaco Luca Lendaro, sono andati davanti a supermercati e centri commerciali aperti per chiedere più chiusure festive e dignità del lavoro. «La liberalizzazione degli orari d’apertura è stata voluta per rilanciare i consumi, ma con i salari sempre fermi e il costo della vita che aumenta non ha funzionato - sostengono i militanti - .Intanto la grande distribuzione organizzata ha massacrato il piccolo commercio e i produttori locali, ed è aumentato lo sfruttamento del lavoro, sempre più precario e sottopagato. Infine, supermercati e centri commerciali hanno contribuito enormemente al consumo di suolo, al traffico e all’inquinamento».

Lendaro

«Siamo a fianco alle lavoratrici e ai lavoratori che anche domenica 1 maggio sono obbligati a prestare servizio nelle grandi strutture di vendita - dichiara Luca Lendaro - .Noi vogliamo liberare le domeniche e i festivi, per arginare lo strapotere delle catene di supermercati e fare spazio ad una cultura del cibo sano, delle relazioni e della dignità del lavoro». Come fare? «La politica nazionale, è vero, lascia pochi strumenti per intervenire, ma il problema è anche che nessuno pensa di utilizzarli: il sindaco di Padova potrebbe infatti limitare le aperture festive per ragioni di quiete e salute pubblica. Inoltre è necessario interrompere immediatamente la costruzione e l’apertura di nuove grandi strutture di vendita. Purtroppo sappiamo che né Giordani né Peghin muoveranno mai un passo in questa direzione, per gli evidenti interessi che legano loro e i partiti che li sostengono ai gruppi della distribuzione organizzata» chiude Lendaro.