Lendaro: «Padova diventi capitale della dignità del lavoro»

«Facciamo di Padova un esempio da seguire per tutte le altre città italiane ed europee: facciamone una capitale della dignità del lavoro». E' la proposta del candidato sindaco di Tutta Nostra la Città, Luca Lendaro. Padova è stata capitale europea del volontariato nel 2020, attualmente è capitale della cultura d’impresa, insieme a Treviso, Rovigo e Venezia ed ha inoltre ottenuto il riconoscimento di città europea dello sport per il 2023. E' anche candidata a capitale della cultura per il 2025: «E se introducessimo un riconoscimento di cui andare fieri perché migliora concretamente la vita dei padovani e delle padovane?» propone Luca Lendaro.

Problema sociale

«In Italia abbiamo un grave problema sociale legato ad un mondo del lavoro sempre più precario, sfruttato e povero - spiega Lendaro - .L’inchiesta pubblicata il 1° maggio su Il Mattino di Padova a firma di Cristiano Cadoni parla chiaro: anche laddove il lavoro c’è, non è affatto detto che sia dignitoso. In Italia 6 milioni di lavoratori e lavoratrici vivono al di sotto della soglia di povertà e purtroppo Padova non fa eccezione: nella provincia su 318 mila lavoratori e lavoratrici 50 mila sono poveri e ciò spesso è dovuto alla giungla degli appalti e delle esternalizzazioni di cui sono responsabili gli enti pubblici. Noi vogliamo invertire rotta: dal 2023 e per sempre Padova deve diventare una Capitale della Dignità del Lavoro».

Politica del lavoro

«La politica locale come quella nazionale non si curano della questione. Cosa ha fatto la giunta Giordani per assicurare la dignità del lavoro a Padova? - si chiede Lendaro - .Assolutamente nulla. E in campagna elettorale il tema non viene sollevato da nessuno. Per noi invece questo è un tema centrale e abbiamo una strategia per affrontarlo, che parte dal concetto che l’amministrazione comunale deve dare il buon esempio e coinvolgere tutti gli attori pubblici e privati in un processo virtuoso».

Le proposte

In estrema sintesi, le proposte di Lendaro per rendere Padova Capitale della Dignità del Lavoro sono:

- Trasparenza su appalti e lavoratori e lavoratrici impiegati; blocco delle esternalizzazioni e conseguente internalizzazione dei servizi, con miglioramento delle condizioni di lavoro e risparmio economico.

- Un patto istituzionale per la dignità del lavoro con dipendenti diretti e indiretti che coinvolga Università ed Azienda Ospedaliera e a seguire i privati. È ora di dire basta alla giungla di appalti, di rinnovi triennali e di ccnl capestro.

- Creazione di un “marchio” che certifichi la qualità dei contratti e delle relazioni di lavoro nel privato, dicendo basta al lavoro in nero, molto presente in città ad esempio nella ristorazione del centro storico.