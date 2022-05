Lendaro con i cittadini della Guizza: «Salviamo il parco di via Svevo»

Tutta nostra la città e il candidato sindaco Luca Lendaro si schierano con i cittadini della Guizza che chiedono di salvare il parco di via Svevo, cambiando la destinazione d'uso che attualmente è nuova cubatura cementizia (oggi 14 maggio hanno presentato una petizione da presentare in Comune), così come dei cittadini di Pontevigodarzere che vogliono salvare il loro parco. Le dichiarazioni di Luca Lendaro: «È assolutamente prioritario salvare e potenziare i piccoli spazi verdi della città -ha sottolineato il candidato sindaco Luca Lendaro che oggi era con i cittadini della Guizza per ascoltare le loro richieste - rappresentano delle oasi accessibili vitali per la qualità dei quartieri. Servono non solo grandi parchi isolati, ma una rete di piccoli parchi disseminati nei quartieri che fanno davvero la differenza e offrono un servizio ai cittadini».