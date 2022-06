Lendaro al Maap: «La qualità del cibo è fondamentale per una vita sana»

Questa mattina (8 giugno) il candidato sindaco Luca Lendaro, insieme ad altri candidati e candidate della lista Tutta Nostra la città, ha fatto visita al Mercato AgroAlimentare (Maap) di Padova. A fargli da guida Franco Zecchinato, presidente della cooperativa il Tamiso, membro del cda del Maap, agricoltore biologico e firmatario della lettera della società civile a sostegno di Luca Lendaro sindaco. Il candidato ha incontrato anche Maurizio Saia, presidente del Cda del Maap e Francesco Cera direttore generale del mercato.

Lendaro

Le dichiarazioni di Lendaro: «E' stata un’occasione per conoscere più da vicino i problemi che caratterizzano questa realtà e in particolar modo il crescente strapotere di pochi grandi attori privati che intendono guadagnare una fetta sempre più ampia del suo bacino economico. Abbiamo condiviso l’importanza del fatto che ci sia un governo pubblico di questo ente così da poter mettere al centro le esigenze dei piccoli produttori e cooperative locali a vantaggio delle cittadine e dei cittadini. Per noi non c’è dubbio: il mangiare cibo sano e di qualità è fondamentale per la salute e dev’essere prioritario rispetto al profitto di pochi». Ma per Luca Lendaro e i suoi non è la prima volta al MAAP: «Conosciamo molto bene questo luogo. Alcuni candidati e candidate della lista Tutta Nostra la Città sono infatti attivisti dello sportello della Casetta del Popolo Berta e del Catai. Da anni una volta alla settimana ci dirigiamo a turno al mercato generale per recuperare della frutta e della verdura che altrimenti verrebbe buttata e redistribuirla gratuitamente. L’obiettivo è far emergere l’assurdità di un sistema che butta al macero tonnellate di cibo ancora buono mentre ci sono famiglie in difficoltà che ne avrebbero estremo bisogno».