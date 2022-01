Letta sceglie il padovano Carlo Bettio per gestire il caos nel Pd altoatesino

Sarà il padovano Carlo Bettio a gestire il caos nel Pd altoatesino in vista della prossima assemblea. E' stato nominato direttamente dal segretario Enrico Letta dopo che il congresso del 19 dicembre scorso a Bolzano era saltato. Rinviato poi al 15 gennaio, il congresso del Pd altoatesino è definitivamente saltato dopo che la commissione nazionale di garanzia aveva accolto i due ricorsi indipendenti presentati da Uwe Staffler e Elio Dellantonio, annullando così anche la seconda convocazione. Si riparte quindi da zero, e la nuova data sarà programmata tra almeno due mesi. Bettio avrà il compito di disciplinare il tesseramento, certificare l'anagrafe degli iscritti, adottare un regolamento provinciale per i congressi, nominare la commissione e promuovere le disposizioni attivate. Alla base del caos c'è stata sicuramente un po' di leggerezza da parte dei pochi componenti del partito in quell'area, che hanno costretto quindi Letta a chiamare Bettio per accompagnare il Pd al Congresso dopo la recente uscita di una figura storica come Carlo Bassetti. Bettio è vice responsabile organizzativo per il Nord Italia, l'unico riconfermato da Letta dopo l'avvicendamento con Zingaretti al vertice del Partito Democratico.