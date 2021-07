Libri, sport e sostegno alle famiglie: l'estate di Pozzonovo

Il sindaco di Pozzonovo, la deputata leghista Arianna Lazzarini, fa un primo bilancio delle attività estive nel suo comune: «Proseguono a pieno ritmo le attività sociali promosse dal Comune di Pozzonovo. Visto il successo riscosso a giugno, l'Amministrazione ha deciso di continuare con il progetto 'Letture Animate', apprezzatissimo dai bambini e dalle maestre della nostra scuola dell'infanzia. Sarà replicato con racconti correlati alla lettura e specifici laboratori per tutta l’estate anche per i ragazzi 6-14 anni frequentanti i centri estivi, che andranno avanti fino al 10 settembre in base alle manifestazioni di interesse dei genitori».

Bonus

«Dalla prossima settimana - ricorda il sindaco - i genitori saranno contattati personalmente per la consegna di bonus libri e tablet da 100 euro destinato ai ragazzini che hanno finito la V elementare a la III media. In totale, 6mila euro stanziati dal Comune come ulteriore sostegno alle famiglie. Tra qualche giorno contatteremo e consegneremo loro una mia lettera personale con tutte le indicazioni per questo bonus straordinario, che dovrà essere usato per l'acquisto di libri o tablet utili per le lezioni».

PiùSportEstate

«Continua inoltre con successo anche 'PiùSportEstate'. Ringrazio di cuore il Volley Pozzonovo - sottolinea Lazzarini - che tiene impegnati nello sport i nostri ragazzi dalle 18 di sera fino al 3 settembre. Ricordo infine che nido e scuola dell'infanzia iniziano il 1° settembre e che anche quest'anno le rette sono invariate grazie al contributo comunale pari complessivamente a 60mila euro annui, incluso il servizio di cucina interna e l'ingresso anticipato».