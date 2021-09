A Limena la Festa regionale della Fiom

Quest’anno, il 16 giugno, si sono festeggiati i primi 120 anni della Fiom, fondata a Livorno nel 1901 e per celebrare questo anniversario importante la Fiom del Veneto ha organizzato per venerdì 24 settembre a partire dalle ore 14.00 presso il Prà del Donatore di Limena (via Magarotto, 27) l’assemblea regionale delle delegate e dei delegati provenienti da tutte le province del Veneto.

Saranno presenti la segretaria generale della Fiom Francesca Re David e si terrà una discussione approfondita sulle condizioni dei lavoratori migranti anche grazie agli interventi del segretario generale della Fiom del Veneto Antonio Silvestri, della segretaria della Cgil del Veneto Silvana Fanelli, del prof. Stefano Allievi dell’università di Padova, dell’avvocato Marco Paggi. Saranno presenti anche delle testimonianze di lavoratori migranti che lavorano in appalto per Fincantieri e dei lavoratori coinvolti nella vertenza BM services/Grafica Veneta.