Frane e danni nella Bassa, la Lista Insieme per Monselice: «Anni di mala politica, questo il risultato»

La Lista Insieme per Monselice, in giornate in cui il territorio è andato in difficoltà dopo l'ultimo fortunale, ribadiscono quello che molti componenti della civica vanno dicendo da tempo: «Da decenni gli scienziati di tutto il pianeta stanno inutilmente lanciando gridi di allarme, sui cambiamenti climatici e sui suoi effetti devastanti.Eppure si continua con politiche amministrative che non tengono in minima considerazione gli scenari che ormai stiamo vivendo e che sono destinati ad aggravarsi, se non si inverte la rotta. Basta ricordare i record di inquinamento dell’aria, dell’acqua, di consumo di suolo della nostra regione che fanno a pugni con il crescendo di interventi edilizi ( da nuovi poli logistici a nuove aree residenziali) che continuano ad essere approvati».

Il punto, secondo loro, è che quanto accaduto in queste ore è figlio di politiche che in questi anni hanno tergiversato sul fronte crisi climatica: «Monselice e chi la governa da decenni, viaggia purtroppo su questa lunghezza d’onda. Tra il 2006 e il 2021, dopo il Comune di Padova, è Monselice a detenere il record poco invidiabile del consumo di suolo con la cementificazione di ben 89,41 ettari. Questo in un Comune che ha un’alta percentuale di territorio già esposto a rischio idraulico elevato».

«Scelte scellerate sull’uso del territorio, determinate da logiche speculative e tornaconti di parte, hanno messo in secondo piano le ricadute sulla collettività. Aver voluto privilegiare gli interessi immediati di pochi, ha determinano problemi futuri per tutti, basti citare l’impatto complessivo di Agrologic o del nuovo Ospedale costruito in zona ad elevato rischio idraulico», evidenziano dalla lista che candida a sindaco Giannino Scanferla. «Gli eventi che stiamo registrando sull’area del Monte Ricco, in ogni angolo del nostro territorio e del Parco Colli, non possono quindi più essere imputati alla fatalità o alla natura matrigna. Serve un cambio radicale di approccio alle problematiche, volto a ridurre i rischi e aumentare la resilienza. Ciò significa non solo fermare il consumo di suolo, ma agire per recuperare superfici già cementificate. Il tema della sicurezza non va più declinato in telecamere e controlli più o meno di vicinato, ma con un serio intervento di manutenzione del territorio, agendo sulla prevenzione di frane e allagamenti. Le risorse vanno cercate e vanno spese per queste opere, non per disegnare la sagoma di un pozzo nella piazza centrale. Siamo vicini ai cittadini che stanno patendo per gli effetti di questi eventi, ma non possiamo rimanere in silenzio e non gridare ancora una volta che al centro dell’iniziativa amministrativa vanno poste queste priorità, non le varianti clientelari o interventi acchiappa like».