Lonardi attacca Giordani: «Fino a 7 mesi per avere l'ok per Ecobonus. La gente sta rinunciando»

Ritardi di 7 mesi per ottenere il via libea dal Comune per l'Ecobonus. Il consigliere comunale della lista civica Bitonci su questo tema ha scritto un'interrogazione scritta rivolta al sindaco Giordani, in cui accusa gli uffici di Palazzo Moroni dei rallentamenti.

L'interrogazione

«Molti cittadini e molti professionisti segnalano i gravi ritardi con cui il Comune di Padova risponde a tali richieste. Tra questi le cito un caso per far capire come la situazione sia grave - scrive Lonardi - .Su una domanda presentata il 22 giugno 2021, la risposta è arrivata quattro mesi dopo ed è servita a scaricare le colpe sul progetto di digitalizzazione affidato ad una ditta milanese. Nel frattempo sono trascorsi altri 3 mesi e nessuna documentazione è stata inviata al richiedente. E si avvicina la data del 30 giugno 2022, entro cui dovrà essere addirittura concluso il 30% dei lavori pena la perdita del beneficio che la legge prevede».

L'attacco

Lonardi quindi pungola Giordani: «Chiedo cosa intende fare la sua amministrazione per far fronte a questo gravissimo ritardo e come intende farsi carico dei danni anche economici da ciò causati - insiste il consigliere "bitonciano" - . Segnalo inoltre che molti cittadini e soprattutto molti condomini hanno rinunciato ad aderire all’occasione offerta dal 110%, proprio per la consapevolezza che il ritardo del Comune nella risposta avrebbe reso impossibile l’adesione al progetto, vanificando di conseguenza anche il costo del professionista necessario per l’istruzione della pratica».