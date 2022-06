Lonardi (Lega): «813 mila euro per promuovere Urbs Picta a Padova e zero fuori la città»

«Soldi spesi male. Il Comune di Padova, rispondendo ad una mia interrogazione, ha reso noto che ha speso ben 813.000 euro per farci sapere cio’ che tutti sappiamo, ossia che siamo una citta’ meravigliosa». Il candidato consigliere per la Lega Ubaldo Lonardi torna su Urbs Picta. Secondo lui l'amministrazione avrebbe utilizzato i fondi per promuovere il patrimonio Unesco solo localmente, non pubblicizzando abbastanza fuori Padova la "medaglia" conquistata e quindi non attraendo turisti. «Di questo soldi, web a parte (120.000 euro), sono stati spesi tutti localmente! Affissioni, giornali e tv locali - sostiene Lonardi - .Dopo una prima fase di giusto festeggiamento in città per la conclusione dell’iter ventennale della domanda all’Unesco, si dovevano investire questi soldi in una grande campagna pubblicitaria nelle grandi citta’ italiane e metropoli europee, nelle grandi stazioni e negli areoporti e nella stampa nazionale. Tantissimi soldi, un’occasione unica, sprecata sull’altare della autoreferenzialita’ e probabilmente di una certa utilita’ elettorale indiretta. L’impegno nel prossimo consiglio comunale con Peghin Sindaco -chiude il leghista - è quello di non sprecare un’euro dei cittadini padovani per dirci quanto siamo belli e bravi ma di spenderne molti nel mondo per accrescere la notarieta’ e l’attrattivita’ di Padova».