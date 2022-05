Lonardi si ricandida e sceglie Peghin e il Carroccio: «Mi riconosco nella Lega»

Ubaldo Lonardi si candida con Francesco Peghin e con la Lega. È arrivata la conferma ufficiale della corsa dell’attuale vice presidente del consiglio comunale e "bitonciano" che correrà da indipendente nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco. «Con la notizia della candidatura di Guido Barbieri all’interno della lista Lega si conferma l’apertura da parte del movimento di elementi indipendenti e non necessariamente legate al partito ma dall’alto valore morale, civico e culturale» si legge nella nota del Carroccio, ma a giudicare dal profilo di entrambi nessuno dei due nasconde di essere leghista.

Lonardi

Ubaldo Lonardi, classe 1953, da un anno in pensione come medico di famiglia, continua l’attività come medico del lavoro. Sposato, padre di quattro figli, è anche nonno di ben 13 nipoti. A livello politico è stato dal 1999 al 2004 assessore provinciale con delega al lavoro ed ha costituito i centri per l’impiego dopo la riforma del 1999 con particolare attenzione all’approccio lavorativo delle persone con disabilità. Poi è stato anche assessore provinciale del Turismo. Eletto nella lista civica di Massimo Bitonci, negli ultimi cinque anni ha ricoperto la carica di vice presidente del consiglio comunale. «Significativa l‘apertura della Lega ad esponenti che, pur non iscritti, hanno reso presente nell’impegno politico tutto il popolo che nella Lega si riconosce – ha commentato Ubaldo Lonardi – Sono grato per questo e rinnovo il mio impegno per il bene di Padova che non può che partire dal cambiamento della sua guida attuale eleggendo sindaco Francesco Peghin».