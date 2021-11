Lonardi: «Non credo alle dimissioni dalla Fiera di Veronesi»

Il consigliere comunale della lista Bitonci Ubaldo Lonardi non crede nelle dimissioni del direttore generale di Padova Hall, Luca Veronesi. Per questo ha chiesto una convocazione urgentte della V Commissione Consiliare.

Le motivazioni

«Sono infatti palesemente insufficienti le ragioni riportate nella stampa ed attribuite al presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono. Anche contrattualmente non è credibile che un alto dirigente di una Spa a partecipazione pubblica possa andarsene con un preavviso di soli 40 gg. per un nuovo piu’ allettante incarico in una azienda privata vicina alla citta’ di residenza (Brescia, ndr) - spiega Lonardi - per questo gli interrogativi che tali dimissioni pongono sono molti e gravi, come gravi possono essere le conseguenze anche economiche per il nostro Comune. Ritengo necessario pertanto che nella commissione si possa approfondire tale nuova ed inquietante situazione che si è venuta creare, alla vigilia dell’inaugurazione del Centro Congressi». Lonardi ha anche chiesto che alla commissione partecipi il sindaco Sergio Giordani e il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono.