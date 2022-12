Padova città europea dello sport 2023, Lonardi: «Medaglia comprata dall'amministrazione»

«Ho apprezzato il tono sommesso dell'assessore Bonavina nel ricevere a Bruxelles, dall'agenzia Aces, la bandiera di "Padova Città europea dello Sport". Il riconoscimento suona quasi sarcastico all'indomani delle note vicende che hanno coinvolto il cantiere dello Stadio Euganeo». Il consigliere comunale leghista Ubaldo Lonardi, commenta così la nomina avvenuta ieri 6 dicembre a Bruxelles.

«Certo, i 20 mila euro che il Comune ha speso per comprare questa medaglia, anziché conquistarla sul campo come costume dei veri sportivi, sono uno sperpero di entità trascurabile, se confrontati ai danni, non ancora quantificati, che i padovani dovranno pagare a causa degli errori amministrativi commessi sulla nuova curva sud - insisite Lonardi, riferendosi all'inchiesta sullo stadio Euganeo - .Perciò ho apprezzato che l'assessore abbia rinunciato, per una volta, al consuento trionfalismo e si sia limitato a commentare il riconoscimento, auspicando che questo porti maggiori finanziamenti, da parte di enti esterni, per le strutture sportive della città. Nella speranza che di queste risorse, se mai arriveranno, venga fatto miglior uso e minore spreco di quello che questa amministrazione ha fatto dei soldi provenienti dalle tasse dei padovani, e costati loro sudore e fatica».