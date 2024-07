Lonardi e  Mosco: «Le parole di Pilliteri svelano il "regime" Giordani»

Le dimissioni del consigliere comunale Simone Pillitteri, che in realtà in consiglio comunale oramai non si vedeva da un anno, hanno scatenato il centro destra. Prima FdI, con le parole del capogruppo, Matteo Cavatton. Ora arriva la Lega, con le dichiarazioni dei consiglieri Ubaldo Lonardi ed Eleonora Mosco: «La stampa riporta le dichiarazioni del consigliere comunale di Padova, Pillitteri, con cui si dimette dal consiglio. Un atto d'accusa gravissimo che svela il "regime Giordani" che "gestisce ed opprime" Padova, come da 7 anni denunciamo anche noi insieme ai colleghi di opposizione. Ed ora lo afferma un esponente della sua stessa lista civica», attaccano i due leghisti.

«Prima Tarzia, capogruppo della lista Giordani, è stato espulso - usano questo termine anche se, parola dello stesso consigliere, è stato lui a dimettersi - da Giordani stesso per il dissenso sull'Alī. Ora Pillitteri gioca d'anticipo e se ne va deluso dalla politica di Padova, falsamente democratica e partecipativa, come Pillitteri testimonia con parole sofferte, gravi, dettagliate», affondano il colpo, Mosco e Lonardi. «È ormai evidente a tutti una maggioranza che crolla pezzo dopo pezzo. «Ci auguriamo che dopo le dichiarazioni di Pillitteri prendano coraggio anche altri Consiglieri di maggioranza, costretti oggi al memorabile quotidiano obbedisco», commentano con sarcasmo. Infine Mosco e Lonardi mandano anche un saluto e un augurio, all'ex consigliere della maggioranza. «Buon lavoro a Simone per una sua più fruttuosa e soddisfacente "missione"!

Te l'auguriamo, anche se avremmo preferito averti a fianco nell'impegno politico per la nostra città con questa "libertà dello spirito"che oggi ha testimoniato».