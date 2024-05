Lonardi: «Regole chiare e certe per street artist e murales»

Il consigliere d'opposizione Ubaldo Lonardi ha deciso di lanciare una crociata contro i murales. «Il coro unanime di disapprovazione del murales che ha deturpato la facciata della scuola Zanella in viale Arcella ripropone l’urgenza che tali realizzazioni siano poste al vaglio di una commissione artistica e regolamentate come posizionamento, prevedendo tra l’altro la formale approvazione dei proprietari dell’immobile o dei gestori della struttura (vedi il caso della scuola in oggetto) su cui il murales verrà realizzato. Altrimenti essi possono costituire un vero e proprio atto di violenza verso chi non li gradisce come forma espressiva o come realizzazione artistica o come messaggio che esprimono», attacca Lonardi. «E possono modificare, in aumento come in diminuzione il valore dell’immobile stesso, senza tener conto della necessaria previsione dei costi di manutenzione: non c’è nulla di piu’ brutto di un murales sbiadito e quindi prima della realizzazione va verificata la qualità (tra cui l’assenza di nocività) e la tenuta dei colori nel tempo (resistenza al sole, alla pioggia, al vento con le polveri che muove e abradono ecct)», attacca il consigliere d'opposizione.

«E infine va presa in considerazione l’opera artistica in tutte le sue visuali: non puo’ essere che i murales di Toni Gallo posti sulla rampa del parcheggio delle porte Contarine abbelliscano la discesa degli automobilisti e deturpino la vista del passaggio dei pedoni al fianco del parapetto della rampa che devono ammirare lo schienale tecnico della pittura che ne deborda il margine! E sono molti di più! Lo stesso Toni Gallo aveva segnalato questa “bruttura” in corso d’opera, ma il committente, cioè Lei, signor Sindaco, attraverso la APS Holding, ha detto che va bene così!».