Lonardi (Lega): «Minacciato telefonicamente per le mie dichiarazioni sull'Euganeo»

«Martedì 9 novembre, tra le 11 di sera e mezzanotte, ho ricevuto al telefono di casa la chiamata di uno sconosciuto che, con voce artefatta, mi ha apostrofato con queste parole: "si faccia un esame di coscienza, crede di essere invincibile?" La persona ha immediatamente riattaccato senza darmi modo di rispondere». E' la testimonianza di Ubaldo Lonardi, consigliere comunale della Lega, che denuncia di aver ricevuto una telefonata di minacce, secondo lui legata alle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'amministrazione sulla questione Euganeo.

La denuncia

«Ieri sera ho provveduto a sporgere regolare denuncia al comando dei Carabinieri di via Rismondo, nella speranza che l'autore del gesto possa essere individuato - racconta Lonardi - .Senza voler esagerare l'entità dell'episodio, ritengo sia doveroso renderlo pubblico, a testimonianza del clima poco sereno che si respira in questi giorni in città. Se si tratta, come credo, di una reazione alle mie dichiarazioni sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, voglio dire pubblicamente a chi agisce di notte, nascondendosi dietro l'anonimato, che non mi farò intimidire da comportamenti di questo genere».

Euganeo

«Sul cantiere dello stadio Euganeo, come su tutto il resto, dobbiamo alla nostra città un dibattito franco e trasparente, che va svolto alla luce del sole nei modi previsti dalla democrazia - chiude il consigliere - .Per quasi due anni, a partire dal gennaio 2021, ho interrogato l'assessore competente sulle molte opacità di questo appalto, ricevendo solo risposte sprezzanti. Continuerò a fare la mia parte, nell'interesse della verità e dei cittadini che, come consigliere comunale, sono chiamato a rappresentare».