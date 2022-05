Lonardi: «Vogliamo sapere quanto ci costa la discutibile e inutile opera cromatica in via Gozzi»

Alla Lega parco Tito Livio non piace proprio. Specialmente ad Ubaldo Lonardi, che da anni combatte una battaglia per abbattere le due palazzine Liberty e sulla bonifica (secondo lui non avvenuta) dell'area dove sorgerà l'area verde. Eppure il progetto ha la firma dell'amministrazione Bitonci, anche se poi la giunta Giordani si è occupata materialmente della procedura, dell'affidamento dei lavori e della pianificazione. Quindi, idea della Lega e braccia del centrosinistra. Dentro quel progetto, curato dall'architetto Lorenzo Attolico, c'è anche una parte che riguardia via Gozzi, dove poi c'è l'ingresso al parco e via Trieste, dove verrà realizzata una corsia dedicata al futuro residence over 65 che sorgerà al posto delle palazzine. Ultimamente c'è la mania dei colori (vedi piazza De Gasperi e la nuova piazzetta del Volontariato nel quartiere Cave) e quindi anche su quella parte di ingresso l'asfalto è stato colorato e sono state installate delle panchine colorate. Su questo, il consigliere comunale Ubaldo Lonardi, candidato per la lista Lega Padova per Peghin Sindaco, ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco uscente Giordani mettendo in dubbio il risultato finale dell’opera. «Il risultato cromatico di tale operazione, comunque esteticamente discutibile, sarà presumibilmente di breve durata, anche a causa della vicinanza con gli imminenti cantieri, autorizzati dall'amministrazione, per il parcheggio sotterraneo di proprietà privata già costato ai padovani l'interdizione di una corsia di via Trieste – ha commentato Ubaldo Lonardi – il rapido deperimento dei pigmenti e il conseguente aspetto degradato assunto dalla pavimentazione in seguito a iniziative analoghe è già stato osservato in altri luoghi della città, quale ad esempio Piazza Azzurri d'Italia. Abbiamo dunque chiesto al sindaco uscente per quale ragione si sia ritenuto di dar luogo a questa esplosione cromatica in via Gozzi e con quale coraggio non si sia atteso il completamento dei cantieri insistenti nella zona prima di eseguire questo intervento – conclude Lonardi – .Ma soprattutto vogliamo assolutamente conoscere il costo al metro quadro sostenuto dai padovani per quest’opera d’arte prettamente elettorale. I cittadini sono stanchi di essere presi in giro ed è giusto che conoscano la verità».