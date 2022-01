Lorenzo Innocenti va a pulire la discarica in tangenziale

Lorenzo Innocenti si traveste da operatore ecologico e pulisce insieme ad uno degli esponenti del neonato movimento politico la bretella della tangenziale in zona curva Boston. «Ho letto sui media della discarica abusiva lungo la bretella della tangenziale che dalla curva Boston porta verso le Terme. Pare che questo tratto sia diventato infatti punto di riferimento per chi ha rifiuti ingombranti da gettare o si ferma a bivaccare, lasciando poi i rifiuti a terra – racconta Innocenti - .Il fatto è stato denunciato da un consigliere comunale di Abano e presto è seguita la risposta del sindaco dello stesso paese, che ha però detto di non poter fare nulla, perché la giurisdizione su quel tratto di strada non è chiara: Comune di Padova? Comune di Abano? Veneto Strade? Allora ho pensato: ma perché non pulirla io, ora, come privato cittadino? Perché lasciare che i soliti ostacoli burocratici blocchino un’iniziativa tanto semplice? Ho telefonato allora a Dario Masala, attivista di TornaPadova, che era in pausa pranzo e ci siamo recati sul posto».

Chi è Innocenti

Il 34enne Lorenzo Innocenti ha dato vita al movimento TornoPadova anche con le intenzioni di partecipare alla prossima tornata elettorale. Non è ancora chiaro se porteranno avanti un loro candidato (Innocenti stesso) e se affiancheranno uno dei due candidati forti di centrodestra e centrosinistra, ovvero l'imprenditore Francesco Peghin e il sindaco uscente, Sergio Giordani. Innocenti è stato anche corteggiato dal movimento legato ad Arturo Lorenzoni e dal “capitano” Marco Carrai, ma per ora ha declinato l'invito. Nel frattempo però si sta muovendo da solo e con gli altri giovani esponenti di Torno Padova

La testimonianza

«Lo spettacolo è stato triste: buttato lì c’era di tutto. Abbiamo trovato sandali, borse, tanti materiali edili, bottiglie di vino e birra, lattine, mascherine, sigarette, escrementi, addirittura un lavandino – racconta Innocenti - .Ci siamo rimboccati le maniche e messi al lavoro. Alla fine abbiamo riempito otto sacchi condominiali della spazzatura. Purtroppo non abbiamo potuto raccogliere tutto: oltre la sbarra di ferro che divide la tangenziale dalla ferrovia, per dire, non siamo potuti andare, per una evidente questione di sicurezza ferroviaria. Allo stesso modo i materiali edili non li abbiamo rimossi: primo perché erano pesantissimi e secondo perché non avremmo comunque potuto smaltirli correttamente. Il che sarebbe stato peggio. Ma aldilà del piccolo contributo che abbiamo potuto dare, quello che soprattutto ci interessava inviare, con questo gesto, era un messaggio: chiunque può fare la differenza. Senza stare a puntare il dito, né fermarsi solamente a elencare le cose che non vanno bene, senza però poi agire di conseguenza».