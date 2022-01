Elezioni 2022, Lorenzoni boccia Giordani: «Serve gente nuova. Innocenti ottimo candidato»

Mentre Giordani annuncia la sua candidatura, il suo ex vice battezza Lorenzo Innocenti. Arturo Lorenzoni e Sergio Giordani hanno condiviso Palazzo Moroni per 3 anni, digerendo a fatica le distanze ma creando comunque un rapporto di collaborazione. Nel 2020 la rottura, che si è trasformata nella più classica delle "Promoveatur ut amoveatu" con Lorenzoni spedito al massacro come candidato presidente della Regione (ma con un posto sicuro in consiglio regionale) e Giordani con le mani più libere negli assetti politici. Un affare che è convenuto a tutti, ma che ha inevitabilmente inasprito gli animi e aumentato quelle distanze già presenti.

La divisione

Tant'è che la parte più vicina all'ex vicesindaco ha già annunciato di voler correre da sola alle prossime elezioni. Quando si è trattato di votare Lorenzoni si è astenuto, ma qualche giorno dopo è stato più chiaro, quandoi dai microfoni di Tv7 Triveneta ( qui il video: https://www.gruppotv7.com/padova/2022/01/21/sindaco-padova-lorenzoni-puntiamo-a-nuove-figure-52-18/), ha parlato della necessità di «puntare su figure nuove, come ad esempio quella di Lorenzo Innocenti», escludendo di fatto il sostegno a Giordani.

Innocenti

Innocenti è amico di Lorenzoni, ha 34 anni, è stato campione d’Italia con la maglia del Petrarca Rugby nel 2011 e sette mesi fa ha costituito un nuovo movimento politico "Torna Padova" con l'obiettivo di partecipare attivamente alle prossime elezioni. I dialoghi tra lui e Marco Carrai, capocorrente della lista Orizzonti che ha deciso di non stare con Giordani (l'altra parte, formata dall'assessora Francesca Benciolini e da tutti i consiglieri eletti invece si è dissociata) ci sono stati e proseguiranno. L'idea è quella di creare due liste con Innocenti candidato sindaco alternativo per il centrosinistar che fa capo al mondo cattolico. Nel 2017 ha però lavorato alla campagna elettorale di Massimo Bitonci.