Lorenzoni contro il terzo mandato: «Il limite esiste per evitare personalizzazione della politica»

Il consigliere regionale Arturo Lorenzoni interviene sul dibattito innescato dal voto al quale sarà sottoposto il Parlamento per consentire a sindaci di grandi centri e soprattutto presidenti di regione di poter effettuare un altro mandato visto che il limite è due. In Veneto è tema di grande attualità visto che è coinvolto il presidente Luca Zaia.

«La disputa sul terzo mandato dei presidenti di Regione ammorba da settimane il chiacchiericcio politico sulla base di personalismi e opportunismi dei vari partiti. È incredibilmente grave che una decisione così rilevante per il funzionamento delle nostre istituzioni sia decisa in base allo scambio tra i desiderata dei partiti di governo. Il limite ai mandati delle cariche esecutive è stato posto per limitare la personalizzazione della politica, estremamente pericolosa in epoca di mediatizzazione della politica stessa, dominata più dai comunicatori che dai buoni governanti. Sindaci e presidenti di Regione hanno un potere enorme nella nomina delle cariche di gestione delle istituzioni pubbliche». Lorenzoni è assolutamente contrario alla possibilità di un terzo mandato: «Si pensi solo che i direttori generali delle ASL che spendono l’85% del bilancio della Regione Veneto sono di nomina personale del presidente. Diverso è essere membri di un organo legislativo elettivo, dove è giusto che i cittadini diano fiducia a chi ritengono migliore. Come può non essere chiara tale differenza? Le cariche esecutive, lontano dagli occhi dei cittadini, possono creare sistemi di potere pericolosissimi per il buon funzionamento delle Istituzioni e per il benessere di tutti». Lorenzoni poi si spinge più in là dando anche un giudizio di merito sull'operato di Luca Zaia che allo stesso tempon è anche una stilettata al sindaco di Padova, di cui Lorenzoni è stato vice, Sergio Giordani, che ha dichiarato sull'argomento di apprezzare la "continuità": «E sorprende anche che rappresentanti di rilievo dell’opposizione al governo regionale del Veneto invochino la continuità, quando la nostra Regione vive un immobilismo pesantissimo su troppi fronti: tutela del territorio, transizione ecologica, sanità del territorio, innovazione, riforma degli enti di assistenza e beneficenza… Dobbiamo rinunciare per sempre a riforme che altre Regioni hanno ormai da decenni?».