Lottizzazione a Monteortone, il sindaco di Teolo Valentino Turetta: «Dell'area ex Cima non parlo più»

Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, a metà agosto aveva fatto intendere che non ci fosse possibilità alcuna di bloccare la lottizzazione prevista nell'area di Monteortone, nel comune da lui amministrato. In quell'area l'amministrazione locale, dopo il voto in consiglio comunale, ha autorizzato su 90 mila metri quadri di verde, la costruzione di 9 condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza oltre a 40 bungalow. Ci aveva anche detto che sia chi gli poneva la questione che coloro che hanno avviato la protesta, cittadini che si sono ritrovati spontaneamente e che hanno poi costituito un comitato, organizzato raccolte firme e poi una manifestazione che è prevista per domenica 1 ottobre, gli avessero spiegato come fare a bloccare tanto cemento senza violare la legge, sarebbe stato ben lieto di ascoltarli. Ma in realtà, lo aveva evidenziato in maniera chiara il sindaco, sia chi gli poneva le domande che chi protestava, in realtà non sapeva di che parlava.

In questo lasso di tempo, circa un mese, si è arrivati a produrre un documento firmato da un giurista di fama come il professor Maurizio Malo, professore di diritto pubblico-costituzionale e di diritto dell’ambiente nell’Università degli studi di Padova, che ha spiegato addirittura che «Dal 1968 la Corte Costituzionale ha sancito che il provvedimento di vincolo paesaggistico non porta nessun elemento innovativo ma dichiara ciò che è già, in modo oggettivo. Un parco naturale quale è il parco dei Colli Euganei è bene paesaggistico sin dal 1985», come afferma in modo chiaro la legge Galasso. Inoltre il professore ha anche ben spiegato come l'articolo 9 della Costituzione sia fin troppo chiaro su questo tipo di questioni, anche se in troppi negli anni, anzi nei decenni, hanno fatto finta di nulla in tutta la penisola. Il documento, sottoscritto da altri colleghi dell'Università tra cui due rettori emeriti, è nelle mani dell'ufficio della presidenza della Repubblica da qualche settimana.

Non bastasse questo, c'è anche il poderoso intervento del numero due del Ministero della Cultura, il senatore Vittorio Sgarbi, che ha definito l'idea della lottizzazione dell'area ex Cima, un «progetto fantomatico, improponibile e irrealizzabile». Per essere ancora più chiaro ha anche detto: «Per noi non c'è alcuno spazio, è anche inutile che si muovano. Il paesaggio è sotto la nostra tutela». L'indomani di quella intervista ha avuto anche la premura di inviarci direttamente anche tutte le venti pagine della Legge regionale del 10 ottobre 1989, che riguarda proprio l'istituzione del Parco Colli. E a leggere con attenzione ci si domanda in quanti hanno fatto di finta in questi anni, e per comprenderlo basta farsi un bel giro per i Colli Euganei, perché nello splendore del verde e della natura, scempi se ne vedono eccome. Ma tornando alla questione Monteortone e al rischio di una colata di cemento che come stiamo spiegando, non ha ragione d'essere anche sul piano della legge oltre che del buonsenso, come ha fatto notare anche il senatore Sgarbi commentando la vicenda, non comprendiamo come mai ora il primo cittadino di Teolo, Valentino Turetta, si trinceri dietro la volontà di non volere parlare più della faccenda. Anzi, chiamato al telefono, si è rifiutato di rispondere ad alcuna domanda sull'argomento lottizzazione ex Cima e senza lasciare neppure il tempo di porle, ha chiuso il telefono e fine.

Cosa ne sarà dell'area Ex Cima? Si andrà avanti con la lottizzazione come è stato votato dal Consiglio Comunale di Teolo, facendo finta di nulla? Al dottor Vincenzo Tinè, Soprintendente per Archeologia Belle arti per la provincia di Padova, proprio dal senatore Vittorio Sgarbi è stato dato il compito di «vigilare». Come si muoverà sulla questione e cosa decideranno sindaco e giunta comunale, a tutt'oggi non è ancora dato sapere. Intanto, ora dopo ora, crescono le adesioni alla manifestazione del 1 ottobre che vedrà ritrovarsi cittadini, comitati, associazioni ed esponenti politici locali e regionali pronti a supportare la battaglia di chi vuole impedire il "fantomatico progetto".