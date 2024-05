Il consigliere Bottaro alla festa di Forza Nuova tra selfie, braccia tese e simboli fascisti

Non sono passate inosservate le foto del consigliere comunale Luca Bottaro, immortalato sorridente durante una festa insieme ad alcuni esponenti di Forza Nuova col braccio sempre teso. «Per il Partito Democratico di Tribano si tratta di un fatto molto preoccupante, da cui anche il sindaco Cavazzana dovrebbe prendere subito le distanze» denunciano i militanti del Partito Democratico di Tribano, prossima alle elezioni amministrative dove Bottaro è ricandidato.

Chi è Bottaro

Luca Bottaro, 37 anni, dal 2019 è consigliere comunale, con delega alle politiche giovanili, ed è nuovamente candidato nella lista "Sì Tribano" alle prossime elezioni amministrative. Bottaro appassionato di motori è da sempre coinvolto nell’organizzazione di eventi motoristici a Tribano, ultimo, il Vespa Raduno e il Moto Raduno. Ed è proprio nel profilo Facebook che, sabato notte, sono comparse le foto che paiono collocare Bottaro presso il "Bucranio di Padova", noto spazio dedicato al ritrovo e aggregazione per gli espinenti di Forza Nuova, mentre alcuni dei presenti si mostrano con la mano tesa propria del saluto fascista.

Il Pd

Immediata la reazione del Partito Democratico di Tribano alla visione delle immagini inviate da concittadini: «Turbati e indignati ci aspettiamo dal sindaco Cavazzana una ferma presa di posizione. Come centrosinistra cerchiamo il confronto con una destra moderna, liberale e democratica, non nostalgica del fascismo. Il principio dell' alternanza si salva solo così. Riteniamo sia responsabilità del sindaco avere il controllo della situazione, conoscere i propri collaboratori, soprattutto, chi ha la delega alle politiche giovanili e deve essere un buon esempio per i giovani». Ferma la condanna anche da parte della segretaria provinciale del Pd, Sabrina Doni: «E’ biasimevole avere dei rappresentanti in consiglio comunale che non prendono le distanze pubblicamente da comportamenti condannati dalla nostra Storia e dalla Costituzione. Sono convinta che la comunità di Tribano non accetti chi ha bisogno di osannare la storia più nera del secolo scorso. I rappresentanti eletti sono chiamati ad agire rispettando la Costituzione e agendo con "disciplina e onore", cosa che il consigliere Bottaro, tollerando nel suo complesso quel contesto, non dimostrerebbe di fare».