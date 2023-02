L'associazione Luca Coscioni raccoglie firme per l'eutanasia: si punta a una legge regionale

Sono necessarie 7mila firme di residenti veneti da raccogliere in 6 mesi per depositare al Consiglio della Regione del Veneto una normativa di attuazione per accedere ad una morte volontaria attraverso l’auto somministrazione del farmaco letale

E' cominciata la raccolta firme rivolta ai residenti veneti, servono settemila firme, da depositare poi al Consiglio della Regione del Veneto in favore di una normativa di attuazione (procedure e tempi) per accedere ad una morte volontaria attraverso l’auto somministrazione del farmaco letale. Abbiamo così fatto qualche domanda a Marta Perrone che fa parte dell’Associazione Luca Coscioni, che sabato 3 e domenica 4 è in piazza con altri attivisti anche per rispondere alle tante domande che pongono le tante persone interessate.