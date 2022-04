Luca Lendaro è il candidato sindaco di Catai e Potere al Popolo

Luca Lendaro è il candoidato sindaco di 'Tutta nostra la città'. L’assemblea costituita dai firmatari dell’appello programmatico lo ha scelto per sfidare Giordani e gli altri sette candidati le prossime elezioni comunali. Lendaro, che sarà il più giovane candidato in corsa per palazzo Moroni, ha 32 anni, vive all’Arcella ed è un insegnante precario. È attivo da lungo tempo nei movimenti cittadini per il lavoro, la solidarietà, la difesa dell’ambiente e ha contribuito alla nascita dello spazio Catai e dell’esperienza di Casetta Berta. Si presenta alla stampa accompagnato da diversi attivisti e attiviste del movimento. Il gruppo ha dentro alcuni militanti di Potere al Popolo, Catai e Casetta Berta ed è in trattativa con Rifondazione Comunista per ottenere il loro sostegno. Probabilmente però le negoziazioni non andranno bene. Se così fosse, questi ultimi sono pronti a candidare Daniela Ruffini.

Lendaro

«Faccio parte di una generazione che ha ereditato un mondo in profonda crisi - racconta il neocandidato sindaco - .Vivo ogni giorno sulla mia pelle la precarietà lavorativa ed esistenziale, la crescita delle diseguaglianze sociali e l’aumento del costo della vita. Sono però anche tra coloro che hanno deciso di non lasciarsi sopraffare dal cinismo, dall’individualismo o dalla rassegnazione. Per me fare politica non è una pausa dagli affari, un hobby, o un modo per fare carriera dentro a partiti che da tempo hanno perso ogni credibilità. È semplicemente l’unica via per avere una vita migliore, tutte e tutti insieme. Per questo posso garantire di non sacrificare la coerenza in nome della convenienza e dell’opportunismo. Lo posso garantire anche perché attraverso di me parla e agisce un processo collettivo che non risponde agli interessi di privati e grandi imprese, come è invece il caso dei due ricchi imprenditori che si contendono la poltrona di sindaco. “Tutta Nostra la Città” dà conto soltanto ai bisogni di chi lavora, vive e studia a Padova: casa, lavoro dignitoso, spazi d’incontro e socialità, servizi pubblici garantiti e liberi dai profitti di pochi, lotta all’inquinamento e al cemento».

Prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti di Tutta la nostra la città sono: un’iniziativa sulla cultura e il turismo a Padova che si terrà il 7 aprile alla Prandina; ma soprattutto un’assemblea pubblica che si terrà il 10 aprile dove si parlerà di programma, composizione della lista e il candidato sindaco si presenterà alla cittadinanza.